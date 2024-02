L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il pianeta è senza alcun dubbio WhatsApp, l’applicazione vestita di verde infatti vanta un bacino di utenti a livello mondiale primo in assoluto che nessun’altra azienda competitor riesce ad eguagliare, nemmeno Telegram.

Tutto ciò è merito del costante stato di aggiornamento che riguarda l’applicazione legato al tipo di sviluppo che sembra non andare mai in vacanza e che ogni mese sforna aggiornamenti su aggiornamenti in grado di migliorare l’esperienza d’uso dell’applicazione rendendola sempre al passo con i tempi e utile a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti e registrati.

Ovviamente con l’evolversi dell’applicazione con essa si evolvono anche le funzionalità e la qualità grafica delle anime azioni che la riguardano, ciò nel tempo porta a una sempre maggiore richiesta di prestazioni da parte dei dispositivi sui quali viene eseguito WhatsApp che ovviamente necessitano di un hardware e un software in grado di supportare l’applicativo, tutto ciò si traduce in un turn-over costante dei dispositivi che ogni anno vede l’uscita di scena dal supporto di numerosi device ritenuti troppo antiquati per far girare l’applicazione.

Questi device presto ci saluteranno

Di conseguenza gli smartphone dotati di un hardware troppo vecchio o di un software troppo datato smettono di ricevere il supporto di WhatsApp e dunque non potendo eseguire la versione più aggiornata dell’applicazione non possono più farlo funzionare di conseguenza utilizzarlo, il 29 febbraio una nuova tranche di device dirà addio al supporto ufficiale di WhatsApp in via definitiva.

A partire da quel giorno saranno esclusi tutti i dispositivi Android che eseguono une versione inferiore alla 5.0 e quelli iOS che eseguono una versione precedente alla 13.0, di conseguenza molti iPhone e tantissimi device Android diranno addio a WhatsApp, cosa che vi obbligherà o rinunciare all’app oppure ad acquistare un nuovo smartphone se il vostro non può essere aggiornato ad Android o iOS necessari.