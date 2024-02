Il sottocosto EURONICS con offerte BOMBA al 70% nella lista

Sta continuando ad andare avanti la bagarre tra i principali colossi del mondo dei grandi grandi magazzini. Diverse aziende si sono affannate durante l’inizio di questo 2024 per mostrare fin da subito i denti, così da difendersi dagli attacchi della concorrenza e da riuscire a mettere le mani sul primo posto nelle classifiche di gradimento. A tal proposito ci sono alcuni nomi da segnalare, tra i quali risulta prioritario quello di Euronics.

Il principale obiettivo che la società si pone è quello di stupire sempre di più il suo pubblico, sia per quanto riguarda gli store fisici che il negozio online. Non sarà difficile con prezzi così bassi, proprio come si aspettavano diverse persone. Fino al prossimo 28 febbraio ci saranno una miriade di sconti importanti, sia sugli elettrodomestici che sull’elettronica in generale generale intesa come smartphone, computer, televisioni e molto altro ancora.

Chiaramente non c’è troppo altro da dire se non invitare le persone a dare un’occhiata agli sconti qui in basso. Nel prossimo paragrafo infatti ci sono alcuni esempi di come si possa risparmiare anche su articoli molto costosi. C’è anche la galleria con tutte le immagini del volantino.

Euronics lancia i super sconti per i suoi utenti, ecco cosa si può acquistare oggi nel volantino

Sono clamorosi gli sconti che mostra oggi Euronics. Ad esempio, ecco il MacBook Air 2023 di Apple, quello con processore M2, che arriva oggi in sconto con il 23,8% e con un prezzo totale di 1165 € invece che a 1529 €.

Oltre a questo, ecco anche un iPad, quello di nona generazione da 10,2″ che costa 348 € grazie allo sconto del 20,6%. Grande è poi l’occasione proposta con un hard disk esterno 1 TB: il suo prezzo equivale ad una somma di soli 44 €.

L’ultima pagina mette subito poi in mostra uno smartphone super accessibile, ovvero il Realme C31 che costa infatti solo 96 € grazie allo sconto del 35,9%.