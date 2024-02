Super promo Amazon: iPhone 15 Plus ad un PREZZO da URLO

L’offerta speciale su Amazon per l’Apple iPhone 15 Plus, proposto a soli 979,00€ anziché il prezzo di listino, rappresenta un’opportunità imperdibile per coloro che cercano un dispositivo all’avanguardia e che desideravano acquistare il modello in questa particolare colorazione.

Una delle caratteristiche più interessanti dell’iPhone è la Dynamic Island, che consente di visualizzare notifiche e attività in tempo reale senza interruzioni, generando un’utilizzo fluido e piacevole. Grazie a questa funzionalità, sarai sempre aggiornato su chiamate in arrivo, aggiornamenti delle app e altro ancora, tutto con un rapido sguardo allo schermo.

Design dell’iPhone così elegante da provocare invidia

Dal punto di vista del design, l’iPhone 15 Plus vanta una costruzione robusta realizzata con materiali di alta qualità, tra cui vetro a infusione di colore e alluminio. La parte anteriore in Ceramic Shield offre una protezione extra contro urti e graffi, assicurando una durabilità nel tempo. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,7″ è notevolmente luminoso e offre una resa dei colori eccezionale, perfetta anche in condizioni di forte illuminazione.

La fotocamera principale da 48MP, abbinata al teleobiettivo 2x di qualità ottica, consente di catturare immagini nitide e dettagliate, sia in condizioni di luce ottimale che in ambienti più scuri. Grazie alla fotografia computazionale e alla modalità ritratto di nuova generazione, potrai ottenere scatti professionali con facilità e precisione. Il potente chip A16 Bionic garantisce prestazioni elevate e una gestione efficiente delle risorse, consentendo un utilizzo fluido e reattivo in qualsiasi situazione. Inoltre, la batteria di lunga durata assicura una giornata intera di utilizzo senza dover ricaricare il tuo iPhone.

La connettività USB-C è un altro vantaggio di cui tener conto. Ti permetterà di utilizzare lo stesso cavo per caricare l’iPhone 15 Plus e altri dispositivi Apple compatibili. Grazie a funzioni di sicurezza avanzate come SOS emergenze via satellite e rilevamento incidenti, potrai anche godere di una maggiore tranquillità ovunque tu sia e qualunque cosa accada.

L’ iPhone 15 Plus Apple, grazie all’offerta speciale su Amazon, può essere tuo ad un costo davvero eccellente! Ricorda, che come altre volte, le promo sullo store sono temporanee.