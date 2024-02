Confezione con 4 Apple AirTag: risparmia 30€ con la PROMO Amazon

La frenesia della vita quotidiana può rendere facile smarrire oggetti importanti come le chiavi di casa, il portafoglio o persino la borsa. Per fortuna, esiste una soluzione intelligente e affidabile: gli Apple AirTag. Attualmente in offerta su Amazon, puoi ottenere una confezione da 4 a soli 99,00€! Un’opportunità conveniente per tenere traccia dei tuoi oggetti più preziosi o quelli che semplicemente dimentichi di continuo.

Gli AirTag sono dispositivi compatti, dei tracker, progettati per essere attaccati o inseriti negli oggetti che desideri tenere sotto controllo. Una delle loro caratteristiche più sorprendenti è la loro integrazione con l’app Dov’è di Apple, che ti consente di localizzare i tuoi dispositivi del brand, i tuoi amici e ora anche i tuoi oggetti, tutto da un’unica app intuitiva.

Configurazione intuitiva dell’AirTag e privacy protetta al 100%

Configurare un AirTag è un processo rapido e semplice. Ti basterà un piccolo tocco e il dispositivo si collegherà automaticamente al tuo iPhone o anche al tuo iPad. Una volta configurato, potrai sfruttare le varie funzionalità del device per ritrovare i tuoi oggetti smarriti. Come farai ad accorgerti di dove hai lasciato ciò che credevi perduto? Puoi far suonare l’altoparlante integrato sul dispositivo direttamente dall’applicazione Dov’è o chiedere all’assistente virtuale Siri che ti indicheranno il luogo esatto.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, gli AirTag offrono anche una funzione di “Posizione precisa“, che ti guida, appunto, con precisione al punto esatto in cui si trova il tuo oggetto. Questa funzione è particolarmente utile quando devi trovare qualcosa in ambienti affollati o poco illuminati. Oltre a ciò, i dispositivi sfruttano la rete Dov’è di Apple, composta da milioni di dispositivi sparsi in tutto il mondo. Con essa potrai trovare ancor più velocemente le tue cose, anche quando non ti sono vicine. Se attivi la modalità Smarrito su un AirTag, riceverai comodamente una notifica automatica quando il tuo dispositivo “perso” entra nella rete Dov’è. Comodo no?

Ma in questa rete, come si comporta il dispositivo con la privacy utente? L’azienda ha garantito che tutte le comunicazioni nella rete Dov’è avvengono in modo anonimo e criptato, garantendo la massima protezione dei tuoi dati personali. Gli Apple AirTag rappresentano un modo conveniente e affidabile per proteggere i tuoi oggetti più importanti e ridurre lo stress associato alla loro perdita. Acquistarne 4 in una volta ti servirà, non te ne pentirai!