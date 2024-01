Il robot aspirapolvere è un accessorio fondamentale al giorno d’oggi per le case degli italiani, un prodotto di assoluta qualità che può ridurre enormemente i tempi di pulizia dell’abitazione, richiedendo nel contempo un esborso tutt’altro che elevato.

Uno dei marchi più venduti su Amazon, e non solo, resta sicuramente Lefant, capace di mettere a disposizione del consumatore finale un robot aspirapolvere con potenza di aspirazione di 2200Pa, una autonomia di ben 120 minuti, tutto in ridottissime dimensioni: 7,8 centimetri di spessore e 28 centimetri di diametro.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare i codici sconto Amazon ed anche le offerte più interessanti del momento.

Robot aspirapolvere, un prezzo davvero ottimo

Prezzo piccolo piccolo per un prodotto di ottima qualità, il robot aspirapolvere in questione viene commercializzato oggi a soli 99 euro, risparmiando 150 euro rispetto ai 249 euro previsti dal prezzo mediano attivo direttamente su Amazon nell’ultimo periodo. Il modello M210PG lo potete acquistare premendo questo link.

La navigazione è molto buona, anche grazie all’assenza della torretta LiDAR, il robot passa tranquillamente sotto i mobili, riuscendo così a raggiungere aree particolarmente ostiche e nascoste. Il controllo può avvenire direttamente da smartphone, così da effettuare la pulizia da remoto, salvo che sia disponibile una connessione dati. All’interno del prodotto si trova un contenitore da 500ml, più che sufficiente per settimane di pulizia, oltretutto può essere controllato direttamente con l’assistente vocale, Google Assistant o Amazon Alexa, ricordando che la connessione alla rete può avvenire solamente tramite rete WiFi a 2,4GHz, non a 5GHz (quindi non è dual band).