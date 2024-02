Un po’ a sorpresa e lasciando tutti di stucco, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare il suo intero catalogo di offerte mobile della promo Flash Back. In particolare, attivando una qualsiasi offerta di questa gamma, gli utenti potranno ricevere un quantitativo di traffico dati extra pari a ben 100 GB. Questo catalogo di offerte sarebbe dovuto terminare lo scorso 19 febbraio 2024 ma ora, per la gioia degli utenti, sarà ancora disponibile fino a fine mese.

Very Mobile spiazza prorogando il suo catalogo di offerte Promo Flash Back

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso all’improvviso di continuare a proporre le sue offerte di rete mobile della gamma Promo Flash Back. Come già detto, queste offerte sarebbero dovute terminare giusto l’altro giorno, ma ora gli utenti potranno averle a disposizione fino alla fine del mese, ovvero fino al prossimo 29 febbraio 2024.

In particolare, con l’attivazione di tutte queste offerte, gli utenti potranno ricevere un bundle di traffico dati extra per navigare pari a ben 100 GB. Ci sono diverse offerte appartenenti a questa gamma che lasciano letteralmente senza parole. Una di queste, in particolare, è l’offerta mobile Very 5,99 Promo Flash Back XL. Quest’ultima offerta include ogni mese addirittura 150 GB di traffico dati per navigare in tranquillità.

Oltre a questo, l’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri, ad un costo di soli 5,99 euro al mese. Quest’offerta sarà attivabile con il metodo di pagamento automatico di ricarica automatica. Scegliendo il pagamento tramite credito residuo, invece, sarà disponibile all’attivazione l’offerta mobile Very 5,99 Promo Flash Back. Anche quest’ultima ha un costo di soli 5,99 euro al mese. Tuttavia, nel bundle mensili questa volta sono inclusi “solo” 100 GB di traffico dati. Rimangono poi sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.