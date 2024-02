Sappiamo tutti quanto può essere stressante e preoccupante il nostro cellulare che cade in acqua. Davanti ad una situazione del genere, si cerca di agire prontamente per provare a minimizzare i danni. Le reazioni possono variare: alcuni utenti smontano subito il dispositivo per evitare il ristagno d’acqua, altri ricorrono invece a metodi fai-da-te. Tra questi troviamo l’utilizzo del phon o l’immersione nel riso. A tal proposito, Apple, azienda leader nel settore tecnologico, sconsiglia fermamente di seguire tali pratiche e fornisce ai possessori di iPhone alcune linee guida precise per gestire questa emergenza nel migliore dei modi.

In un documento consultabile sul portale ufficiale online, Apple smonta il mito del riso come soluzione miracolosa per eliminare l’umidità dai dispositivi elettronici. Contrariamente alla credenza popolare, l’inserimento del telefono in sacchetti di riso può causare danni ulteriori, poiché piccole particelle di cereale potrebbero infiltrarsi nelle fessure del dispositivo, danneggiandolo irreparabilmente.

I consigli di Apple per i cellulari che finiscono in acqua

Allo stesso modo, anche l’uso di asciugacapelli, compressori d’aria o cotone sono pratiche sconsigliate, poiché potrebbero danneggiare i componenti interni del telefono. Addirittura, alcune fonti non ufficiali hanno suggerito l’uso del forno a microonde, pratica estremamente pericolosa che Apple non menziona esplicitamente, ma che va evitata assolutamente.

La procedura consigliata da Apple prevede di posizionare il telefono verticalmente e di dare lievi colpi sulla parte posteriore per favorire il drenaggio delle gocce d’acqua. Successivamente, il dispositivo dovrebbe essere lasciato asciugare in un ambiente ben ventilato per almeno mezz‘ora. In seguito, è consigliabile provare a ricaricare il telefono. Se il sensore interno rileva la presenza di liquidi, è opportuno continuare ad attendere e ripetere il processo di asciugatura. Se nonostante ciò il telefono non funziona correttamente, è consigliabile rivolgersi direttamente al servizio di assistenza tecnica.

Quando un cellulare cade in acqua, è fondamentale agire con prudenza e seguire le indicazioni fornite dal produttore. Solo in questo modo si può provare ad evitare danni irreversibili al dispositivo. Ricordiamo inoltre, che l’utilizzo di metodi fai-da-te potrebbe compromettere ulteriormente le prestazioni del telefono. Mentre un intervento tempestivo e corretto potrebbe consentire di recuperare completamente le funzionalità del dispositivo.