Il panorama delle piattaforme di messaggistica è fortemente dominato dalla presenza di WhatsApp, l’app di Meta che consente a milioni di utenti di comunicare attraverso messaggi, note vocali e file di vario genere, abbracciando così una vasta gamma di utilizzi e interessi. Con l’ampio flusso di messaggi trasmessi quotidianamente su WhatsApp, c’è il rischio di smarrire comunicazioni cruciali, creando un problema significativo per coloro che dipendono dalla piattaforma sia per motivi professionali che personali.

Massimizza la tua efficienza su WhatsApp

Fortunatamente, WhatsApp offre una soluzione a questa problematica attraverso una funzione che consente di fissare i messaggi importanti, evitando così il rischio di perderli. Questo strumento si dimostra fondamentale per chi utilizza l’app quotidianamente, garantendo la conservazione di comunicazioni rilevanti senza dover affrontare il dispendio di tempo necessario per cercarle tra il flusso continuo di messaggi.

Per attivare questa funzione sulla versione mobile di WhatsApp, è sufficiente tenere premuto il messaggio desiderato e selezionare l’opzione ‘Blocca‘, indicando la durata per cui si desidera che il messaggio rimanga in cima alla conversazione. Su dispositivi Android, questa opzione si trova nei tre puntini in alto dopo la selezione dei messaggi, mentre su iPhone è presente nell’elenco generato dopo aver selezionato la comunicazione.

La stessa funzionalità è disponibile anche sulla versione desktop di WhatsApp, con un processo analogo a quello descritto per i dispositivi mobili. Basta individuare il messaggio da appuntare, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso e selezionare l’opzione ‘Blocca‘. Una volta scelta la durata del blocco del messaggio in cima alla chat, la procedura è completata.

Segreti della funzione di blocco

La capacità di fissare i messaggi, disponibile su entrambe le piattaforme, consente agli utenti di salvare istantaneamente comunicazioni importanti nelle loro conversazioni, sia su dispositivi mobili che su PC. Questa funzione, spesso sottovalutata, rivela un aspetto cruciale di WhatsApp, fornendo agli utenti uno strumento prezioso per gestire le informazioni in diverse situazioni.