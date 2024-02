I fortunati conducenti delle nuovissime vetture Renault avranno ora a disposizione un compagno di viaggio digitale grazie a ChatGPT. Questo avanzato sistema di intelligenza artificiale offre la possibilità agli utenti di porre domande e ricevere risposte, trasformando radicalmente l’esperienza di guida.

ChatGPT integrato con il sistema di navigazione Peugeot

Le vetture che attualmente supportano questo innovativo servizio includono i modelli di punta come le nuove 208, 2008, 308 e 308 SW, 408, 508, 508 SW, E-3008, E-RIFTER, E-TRAVELLER, E-Expert, con la promessa imminente di aggiungere la E-5008 alla lista. Questa selezione ampia di veicoli offre a un vasto pubblico l’opportunità di sfruttare le potenzialità di ChatGPT durante i loro viaggi.

L’interazione con il sistema avviene in modo vocale, consentendo agli utenti di avviare conversazioni approfondite per esplorare argomenti di loro interesse. L’integrazione con l’i-Cockpit di Peugeot consente l’attivazione semplice attraverso la frase “ok Peugeot“, rendendo l’esperienza ancora più fluida e user-friendly.

ChatGPT non si limita a rispondere a domande relative al viaggio o alle condizioni della vettura; è in grado di affrontare praticamente qualsiasi argomento. Dagli itinerari di viaggio alle curiosità più banali, questo sistema intelligente offre una vasta gamma di informazioni ed è perfettamente integrato con il sistema di navigazione. Ad esempio, se si chiedono dettagli su un monumento, è possibile ottenere indicazioni stradali precise attraverso il navigatore integrato.

L’ anteprima di un nuovo modo di viaggiare

Un aspetto particolarmente interessante è l’opzione di rendere i lunghi viaggi più piacevoli sfruttando le capacità ludiche di ChatGPT. Gli utenti possono chiedere al sistema di giocare con quiz o di raccontare storie, trasformando così anche le tratte più noiose in momenti divertenti.

Il servizio è stato accolto con entusiasmo dalla community Peugeot, con oltre il 50% dei clienti che hanno sottoscritto il pilota sin dai primi giorni di disponibilità. Questo successo ha spinto Peugeot a estendere l’accesso al programma pilota, offrendo gratuitamente l’utilizzo di ChatGPT per sei mesi a un selezionato gruppo di 10.000 utenti. La rapida adesione dimostra il desiderio del pubblico di abbracciare e sfruttare le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale anche nell’ambito dell’esperienza di guida.

L’introduzione di ChatGPT nelle vetture Peugeot rappresenta un passo significativo verso il futuro dell’interazione uomo-macchina. Oltre a migliorare la funzionalità e la praticità di guida, offre un assaggio di come l’intelligenza artificiale possa arricchire e personalizzare le nostre esperienze quotidiane, anche durante i viaggi in automobile.