Il mercato degli smartphone è in continuo fermento e con i continui lanci dei nuovi allettanti modelli è facile farsi convincere a cambiare il proprio cellulare. Quando si decide di sostituire un telefono, sia per l’acquisto di un nuovo modello che per la vendita o anche per la permuta, bisogna effettuare alcuni semplici passaggi che sono però fondamentali. Il primo importantissimo passaggio consiste nell‘eliminare tutti i dati personali contenuti nel dispositivo. Prima di procedere con questa operazione, è consigliabile effettuare un backup completo dei file importanti per poterli recuperare sul nuovo dispositivo.

Cosa bisogna fare prima di gettare il proprio smartphone

Un ulteriore passaggio, estremante cruciale, riguarda il ripristino delle impostazioni di fabbrica, che elimina tutti i dati personali memorizzati nel telefono. Prima di eseguire questa operazione, è importante dissociare il dispositivo da eventuali account online e eseguire il backup dei dati più rilevanti, come detto. Tra i dati importanti troviamo contatti, messaggi, foto e documenti. Questo processo può variare a seconda del sistema operativo del telefono: gli utenti di dispositivi Android possono utilizzare i servizi di backup di Google, mentre gli utenti di iPhone possono fare affidamento su iCloud.

Se la quantità di dati da salvare è considerevole, potrebbe essere necessario acquistare uno spazio di archiviazione aggiuntivo su servizi come Google One o iCloud. In alternativa, è possibile trasferire manualmente foto e video su un computer tramite un cavo USB o utilizzare servizi di cloud storage come OneDrive per dispositivi Windows.

Una volta completato il backup, è possibile procedere con la disinstallazione delle applicazioni. Infine, è consigliabile rimuovere eventuali schede di memoria esterne ed effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Questo assicura che tutti i dati personali siano cancellati in modo sicuro e permanente dal dispositivo.

Nel caso di dispositivi Android, il ripristino può essere eseguito tramite le impostazioni del telefono. Mentre per iPhone è necessario seguire le istruzioni specifiche fornite da Apple. Una volta completato il processo di ripristino, è possibile configurare il nuovo dispositivo e ripristinare i dati salvati tramite il backup precedentemente eseguito.

Nel caso in cui si voglia cedere o vendere il proprio vecchio smartphone è consigliabile pulirlo accuratamente e riporlo nella confezione originale insieme a tutti gli accessori inclusi. Questo garantisce che il dispositivo sia pronto per essere venduto, donato o permutato in condizioni ottimali.