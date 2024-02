Nintendo Switch 2: altri rumor accendono l'attesa per la nuova console

L’attesa per la tanto discussa e anticipata Nintendo Switch 2 ha subito un duro colpo negli ultimi giorni, con segnali di rallentamento che hanno sorpreso e deluso molti appassionati di videogiochi. I rumor sul suo imminente arrivo si sono intensificati notevolmente, soprattutto dopo le recenti indiscrezioni provenienti da fonti affidabili nel mondo dei videogiochi. Mentre le speculazioni e le attese erano alte, diverse fonti hanno indicato un cambiamento repentino nella tempistica di lancio sul mercato, non più previsto per quest’anno.

Secondo quanto riportato da Pedro Henrique Lutti Lippe, un rinomato giornalista brasiliano con un passato di informazioni accurate riguardanti Nintendo, la presentazione della Nintendo Switch 2 potrebbe avvenire nel mese di giugno. Lippe, noto per le sue anticipazioni precise, ha previsto che la presentazione sarà preceduta da due Nintendo Direct: uno dedicato al mondo Indie a marzo e uno generico ad aprile. La società non ha specificato e ragioni del ritardo, lasciando spazio a speculazioni e supposizioni.

L’attesa per il Nintendo Direct e per i dettagli sulla Switch

Ulteriori dettagli sono stati aggiunti da “Necro” Felipe Lima, giornalista del portale portoghese Universo Nintendo, che ha confermato il Nintendo Direct di aprile e ha rivelato che includerà produzioni sia dei team interni di Nintendo che di aziende terze. Anche se queste informazioni devono essere prese con cautela in attesa di conferme ufficiali da parte dell’azienda, le voci riguardanti un Nintendo Direct dedicato alle terze parti si sono dimostrate fondate, con l’annuncio di un nuovo Partner Showcase previsto proprio in questi giorni.

Nonostante l’entusiasmo crescente per la Switch 2, molti dettagli rimangono ancora avvolti nel mistero. Restano infatti da scoprire le tempistiche di commercializzazione, le specifiche hardware, la lineup di lancio e le funzionalità della nuova console next-gen della casa di Super Mario. La notizia del ritardo del lancio ha intanto diviso i fan: alcuni si sono dichiarati delusi dall’attesa prolungata, mentre altri accolgono il cambiamento con la speranza che ciò porti a un prodotto più rifinito e innovativo. Nel frattempo, la Nintendo Switch attuale continua a essere popolare tra i consumatori e a generare profitti per l’azienda, dimostrando la solidità del suo modello di business ibrido.