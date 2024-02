La GeForce RTX 4080 SUPER della linea MSI è finalmente disponibile su Amazon, portando in visibilio gli esperti di tecnologia per le sue prestazioni avanzate e il suo prezzo allettante.

La proposta dello store rende questa scheda grafica ancora più appetibile per gli appassionati di gaming e di grafica, con un prezzo di soli 1259,00 euro in esclusiva. Questo costo competitivo promette un’esperienza di gioco e di creazione di contenuti visivi di alto livello. Se non dovesse essere come si spera? Si ha un diritto di recesso entro 30 giorni permette di testare la scheda senza rischi. Questo consente agli utenti di valutare le prestazioni e l’idoneità della scheda con sicurezza e tranquillità.

La scheda GeForce: caratteristiche e performance

GeForce è un marchio di schede grafiche prodotto da NVIDIA Corporation, un’azienda leader nel settore dei componenti hardware e software per il gaming, la grafica professionale e l’intelligenza artificiale. Le schede grafiche GeForce sono progettate principalmente per il gaming su PC e sono conosciute per le loro prestazioni elevate, la qualità grafica eccezionale e le tecnologie innovative che migliorano l’esperienza di gioco.

La GeForce RTX 4080 SUPER di MSI segna un significativo avanzamento nel settore delle schede grafiche. Le dimensioni compatte della scheda, 33,7 x 14 x 0,1 cm, e il peso di 1,9 kg la rendono adatta a una varietà di configurazioni di sistema.

Basata sulla GPU AD103, vanta 10240 CUDA core, un aumento significativo rispetto alla sua controparte standard. Grazie alle sue frequenze di clock di base fino a 2295 MHz e un boost clock di ben 2550 MHz, il funzionamento di gioco sarà reattivo e fluido anche durante le situazioni più impegnative. La memoria ampia VRAM da 16 GB GDDR6 su un bus di 256 bit assicura una gestione efficiente delle risorse grafiche, consentendo al sistema di elaborare rapidamente anche le applicazioni più esigenti. La velocità superiore a 23 Gbps e la bandwidth di 736 GB/s permettono poi un flusso di dati fluido e senza interruzioni, assicurando un’esperienza visiva impeccabile durante l’utilizzo del computer. Il Thermal Design Power (TGP) della scheda rimane comunque invariato rispetto alla GeForce RTX 4080 standard, mantenendo un consumo energetico efficiente di 320W.