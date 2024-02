A partire dal 18 febbraio, tutti gli appassionati di basket potranno divertirsi con NBA Infinite. Disponibile su App Store e Google Play, il titolo porta la vera esperienza NBA su mobile per giocare ovunque con i propri cestisti preferiti.

Il titolo è completamente gratuito ed è realizzato su licenza ufficiale. Come dichiarato da Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite: “NBA Infinite è un gioco costruito da zero pensando ai giocatori. Il nostro team si è dedicato alla creazione di un’esperienza che corrisponda a tutto ciò che i fan amano del basket“.

Lo sviluppo ha coinvolto attivamente sia NBA che NBPA, l’associazione dei giocatori del massimo campionato americano. Il loro coinvolgimento era essenziale al fine di creare un gioco che potesse incarnare tutte le caratteristiche che gli utenti amano e vorrebbero ritrovare in un titolo dedicato al basket.

NBA Infinite porta il basket su mobile e riscrive le regole del gaming con partite PvP in tempo reale sempre frenetiche e divertenti

NBA Infinite si configura come un titolo mobile incentrato sul PvP in tempo reale. Due giocatori si possono sfidare contemporaneamente in partite 3v3, 1v1 e Dynasty 5v5. Oltre a cimentarsi nelle varie sfide, i giocatori potranno creare il proprio dream team scegliendo i migliori giocatori direttamente tra tutte le stelle della NBA. Oltre alla rosa di giocatori, si potrà andare a modificare lo staff tecnico e gli schemi per trovare la propria combinazione vincente.

Il testimonial d’eccezione di NBA Infinite sarà Karl-Anthony Towns a cui si affiancheranno De’Aaron Fox, RJ Barrett, Tobias Harris, Andrew Wiggins e Jrue Holiday. La versione europea del gioco sarà lanciata da Rudy Gobert mentre la telecronaca delle partite sarà affidata a Mark Jones, speaker ufficiale del campionato.

Gli sviluppatori di Level Infinite e Lightspeed Studios hanno voluto creare un’esperienza divertente e coinvolgente per tutti i giocatori. Inoltre, hanno voluto dimostrare tutto il loro amore per la pallacanestro cercando di infondere in NBA Infinite tutta la bellezza di questo sport.