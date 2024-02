Il settore degli smartphone dotati di schermi pieghevoli e arrotolabili sta lentamente crescendo. I vari brand si stanno impegnando nella realizzazione di vari device che possano andare incontro alle esigenze degli utenti. Un marchio particolarmente attivo in questo mercato è certamente Samsung come dimostra la famiglia Galaxy Z.

Tuttavia, il brand coreano sembra interessato a fare un ulteriore passo avanti coinvolgendo anche il settore tablet. Infatti, questa categoria di device è pressoché immutata da parecchi anni ma le cose potrebbero cambiare molto presto.

Samsung, infatti, starebbe lavorando ad un tablet dotato di schermo arrotolabile. L’indiscrezione è stata lanciata da David di @xleaks7 in collaborazione con calibrecleaning.com. Il leaker ha scoperto un nuovo brevetto recentemente depositato dal gigante coreano.

Samsung sta pensando ad un tablet caratterizzato da uno schermo pieghevole e arrotolabile per ampliare la diagonale del pannello

Nella descrizione del brevetto si può leggere che Samsung sta pensando ad un tablet che unisce diverse tecnologie. Infatti, sulla carta, il device ricorda un Galaxy Z Fold con un’apertura a libro ma senza display esterno.

Una volta aperto, il device permetterà di accedere ad un ampio display interno che si preannuncia ottimo per la produttività o per lo svago. Tuttavia, nel caso in cui fosse necessario avere più spazio a disposizione, sarà possibile espandere ulteriormente lo schermo.

Grazie alla tecnologia del display arrotolabile, la porzione esterna si allungherà, garantendo qualche pollice in più a disposizione degli utenti. Emerge chiaramente come questo tablet pensato da Samsung sia basato sulle più recenti tecnologie in termini di display pieghevoli e arrotolabili.

Ricordiamo che, al momento, la soluzione ideata da Samsung è presente solo in forma di brevetto. Il gigante coreano vuole proteggere la proprietà intellettuale ma non è detto che realizzerà effettivamente il device. Tuttavia, considerando le risorse necessarie per combinare le due tecnologie, possiamo aspettarci il debutto di un concept durante uno dei prossimi eventi Galax Unpacked.