Pandina, ecco il futuro nome dell'utilitaria più conosciuta al mondo

Il 2024 porterà alla mitica Fiat Panda tante novità, tra cui il cambio nome. Esatto avete capito bene! L’azienda italiana per eccellenza ha deciso di cambiargli nome dopo i suoi 44 anni di vita, grazie l’avvento del nuovo Model Year 2024 chiamata Pandina. La decisione del cambio nome è stata presa per differenziare il modello in uscita con i modelli passati. Molti si ostinano a chiamare la futura utilitaria anche come Grande Panda o Pandona, prevista anche in versione totalmente elettrica ed in uscita a luglio.

Da non sottovalutare, soprattutto, gli aggiornamenti tecnologici che porteranno avanti il modello fino al 2026. Questa data è importante perché è legata alla cessazione della produzione di veicoli all’interno della fabbrica di Pomigliano d’Arco. Il motore, però, non dovrebbe subire cambiamenti dopo lo stop dello stabilimento, quindi il propulsore 1.0 Hybrid da 70 CV dovrebbe caratterizzare ancora il cuore dell’utilitaria più famosa al mondo.

Le novità della Pandina

Come la nuova SF-24 presentata da poco, anche Pandina subirà degli stravolgimenti a livello di telaio. Vista come una evoluzione, l’utilitaria sarà lunga solamente 4 metri e montata su una piattaforma Smart Car del Gruppo Stellantis. Quest’ultima è nota per essere anche la piattaforma della nuova Citroen e-C3. Il design dalla Fiat non è ancora stato rivelato ma, grazie ad alcune foto di brevetti emerse da poco, si può immaginare come potrebbe apparire in futuro.

Come dedotto prima, Pandina ha una parte del suo DNA in comune con sua cugina francese, disponendo, ipoteticamente, anche della stessa powertrain. Il motore elettrico da 83 kW (113 CV) alimentato da un batteria con celle LFP (litio-ferro-fosfato) da 44 kWh, potrebbe essere la scelta definitiva da parte della Fiat, garantendo così un’autonomia in grado di oltrepassare i 300 km. I prezzi ancora non sono stati ufficializzati ma visto l’ammontare della e-C3, la nuova Pandina potrebbe oltrepassare i 20 mila euro. Non mancheranno anche le versioni a motore endotermico, da presentare, però, dopo la versione 100% elettrica di produzione Serba.