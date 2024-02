Proprio in questi giorni, YouTube Music, il software per i contenuti audio della stessa YouTube, sta cercando di sperimentare una nuovissima interfaccia grafica per il cast su Android.

Ebbene sì, a quanto pare sembra che si voglia andare verso una direzione incentrata sull’ammodernamento con più semplicità ed intuizione, in modo tale da offrire un esperienza più immersiva possibile. La netta differenza rispetto alla precedente versione, sembra essere l’inedita aggiunta di un “foglio inferiore” rispetto all’ormai conosciuta finestra “Cast a un dispositivo“.

Qui sotto sono riportate le maggiori modifiche che potrebbero essere effettuate con la nuova versione di YouTube Music:

Interfaccia semplificata : il nuovo design grafico dovrebbe prevedere angoli arrotondati; con anche l’aggiunta di una nuova sezione che suddivide i “dispositivi suggeriti” dalla sezione “altri dispositivi”.

: il nuovo design grafico dovrebbe prevedere angoli arrotondati; con anche l’aggiunta di una nuova sezione che suddivide i “dispositivi suggeriti” dalla sezione “altri dispositivi”. Centralità del player: mentre il cast è in azione, viene visualizzato a schermo un cosiddetto “foglio di riproduzione”, che va a mostrare la barra del volume, andando ad eliminare definitivamente la copertina del brano o dell’album musicale.

YouTube Music, perché questo cambiamento

Probabilmente si è voluto percorrere questa strada perché si voleva andare in contro alla precedente decisione dell’integrazione del pulsante Cast nel mini player permanente.

La nota azienda Google ha un obiettivo ben preciso, ovvero quello di rendere l’icona del Cast centrale e sempre presente, in modo tale da offrire una migliore esperienza per gli utenti utilizzatori durante la connessione dei loro dispositivi. C’è ancora da dire che però, la nuovissima interfaccia del Cast ancora non è stata rilasciata in scala globale, difatti, ancora è in una fase di sperimentazione, e quindi, non tutti gli utenti possono ancora usufruire di tale servizio.

Ma non c’è da disperarsi, anzi, tutt’altro, l’approdo di questo nuovo aggiornamento non sembra poi esser così lontano, e da lì in poi, finalmente potremmo vivere una nuovissima esperienza con YouTube Music!