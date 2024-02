Nuova Scena, su Netflix è arrivata la competizione musicale che premia i rapper emergenti

“Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia” si presenta come il palcoscenico ideale per i talenti emergenti del rap italiano, con il debutto fissato per oggi su Netflix. Questo innovativo show televisivo, prodotto dalla nota Fremantle, non è solo una competizione musicale, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta delle nuove promesse del rap italiano, guidato dai giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. L’obiettivo? Scovare gli artisti capaci di influenzare e ridefinire il panorama musicale rap del Paese.

Nuova Scena: una sorta di “The Voice” del rap

I concorrenti si sfidano per un premio considerevole di 100.000 euro, dimostrando che il rap non è solo musica, ma una forma d’arte capace di raccontare storie profonde e personali. Fabri Fibra sottolinea come il rap sia intrinsecamente teatrale, capace di trasformare le difficoltà in espressioni artistiche. Lui stesso afferma che avrebbe partecipato allo show senza esitazioni, anche dieci anni fa, riconoscendo in “Nuova Scena” un genuino interesse verso il genere rap.

Diviso in tre fasi, lo show si articola in otto episodi. Nelle prime quattro puntate, i giudici viaggiano tra Roma, Napoli e Milano, culli del rap italiano, alla ricerca di talenti nascosti. La competizione si fa poi più serrata negli episodi successivi, dove i partecipanti affrontano sfide di freestyle, rap battle e produzione di videoclip, collaborando con alcuni dei nomi più riconosciuti della scena rap nazionale, tra cui Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos.

Rose Villain esprime la difficoltà nel giudicare l’arte altrui, ma anche l’empatia nei confronti dei concorrenti e delle loro aspirazioni. La fase finale vedrà i migliori artisti presentare un brano originale, in un ultimo sforzo per realizzare il loro sogno.

Fabri Fibra mette in luce le diverse sfaccettature del rap italiano, influenzate dal contesto geografico e culturale di provenienza degli artisti. Da Roma a Napoli, passando per Milano, ogni città imprime un segno distintivo nel modo di fare rap, arricchendo il panorama musicale italiano con stili e messaggi diversificati.