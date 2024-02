Offerta Shock su Amazon: iPhone 13 ad un PREZZO BASSISSIMO

L'iPhone 13 è ora in promo su Amazon. Non si tratta di una versione classica, ma è la versione speciale nella colorazione verde.

Se stai cercando un iPhone 13 con una personalità unica e un colore distintivo, non puoi lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare la versione in una suggestiva tonalità di verde militare, attualmente in promozione su Amazon con uno sconto del 21%. Adesso puoi portare a casa questo incredibile dispositivo per soli 600,00€, con la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis direttamente al momento del check-out.

L’iPhone 13 Apple è un dispositivo straordinario che unisce prestazioni avanzate, funzionalità innovative e un design elegante e resistente. Approfitta subito di questa incredibile offerta e aggiudicati il tuo dispositivo un prezzo eccezionale! iPhone: uno smartphone icona di una generazione con alte prestazioni L’iPhone è da tempo una delle icone nel mondo della tecnologia mobile, rappresentando una combinazione di prestazioni, design e ecosistema integrato straordinario. Il 13 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre una visualizzazione nitida e vibrante di ogni dettaglio. La modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video ti permette di catturare momenti indimenticabili con una qualità cinematografica.

Grazie al sistema a doppia fotocamera da 12MP, composto da un obiettivo grandangolare e uno ultra-grandangolare, puoi scattare foto straordinarie in ogni situazione. Tramite tutte le funzionalità avanzate come gli Stili fotografici, Smart HDR 4 e la modalità Notte, sarai sempre pronto a catturare il momento perfetto. Inoltre, la registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ti consente di creare contenuti mozzafiato con una qualità cinematografica.

La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate mai più sgranate, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Attraverso l’integrazione del Chip A15 Bionic, questo iPhone offre prestazioni fulminee e un’esperienza utente fluida e reattiva. Altra cosa eccezionale? L’autonomia. Con una durata della batteria fino a 19 ore di riproduzione video, puoi goderti il tuo iPhone 13 per tutta la giornata senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Inoltre, il robusto design con Ceramic Shield ti dona una protezione extra per il tuo prezioso dispositivo, garantendo una durata nel tempo e una resistenza agli urti, così da non aver sempre paura di danneggiarlo.