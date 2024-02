Realme C67 non è uno smartphone qualunque, si tratta a tutti gli effetti di un dispositivo veramente economico, forse il migliore in circolazione, in termini proprio di rapporto qualità/prezzo attualmente disponibile, anche grazie ad una configurazione di base che prevede 6GB di RAM con 128GB di memoria integrata.

Il dispositivo integra un processore Qualcomm Snapdragon 685, con processo produttivo a 6 nanometri, ed anche un buon display IPS LCD da 6,72 pollici, che punta fortissimo sul refresh rate a 90Hz, utilissimo per limare i piccoli difetti del pannello stesso, fornendo una maggiore fluidità generale. Uno dei punti forte del prodotto è chiaramente il comparto fotografico, rappresentato dal doppio sensore posteriore, con il principale da ben 108 megapixel, per riuscire così a realizzare scatti ad alta definizione, con il minimo sforzo.

Realme C67: prezzo ai minimi storici per tutti

Lo smartphone che tutti coloro che sono interessati alla fascia bassa dovrebbero acquistare, stiamo parlando di Realme C67, oggi disponibile a soli 159 euro, un prezzo davvero ridicolo, se considerate che a tutti gli effetti si tratta di un prodotto il cui ultimo prezzo più basso era stato di 194,75 euro (con conseguente riduzione ulteriore del 18%). Il consumatore interessato può aprire direttamente questo link.

La batteria è un componente da 5000mAh, un buon componente che innalza ulteriormente l’autonomia del prodotto, caratteristica fondamentale e comune a tanti smartphone della medesima fascia di prezzo. Da notare non presentare connettività 5G, ma gode di una buona multimedialità, data la presenza di doppi altoparlanti stereo, che offrono a loro volta un volume molto più alto del normale, ideale per la riproduzione video/audio ed anche il gaming mobile. Il prodotto viene commercializzato da Amazon completamente sbrandizzato, con garanzia legale della durata di 24 mesi, che riesce così a coprire qualsiasi difetto di fabbrica che verrà registrato.