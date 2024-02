Huawei MatePad 11.5 è un tablet che riesce ad incrementare non poco la produttività dell’utente che sceglierà di acquistarlo, buttandosi a capofitto sull’ampio display IPS LCD da 11,5 pollici, che viene irreparabilmente impreziosito dalla presenza di un refresh rate a 120Hz, atto ad incrementare non poco la reattività complessiva.

Realizzato con un corpo unibody interamente in metallo, il prodotto ha uno spesso di 6,85 millimetri, risultando tra i più sottili in circolazione (anche meno di uno smartphone), nell’idea di renderlo molto più portatile e facilmente utilizzabile in mobilità. La batteria è da 7700mAh, un quantitativo più che sufficiente, che dovrebbe riuscire a garantire una buona autonomia complessiva, su giorni e giorni di utilizzo ibrido.

Huawei MatePad 11.5: una promozione interessante è attiva su Amazon

Huawei MatePad 11.5 è sicuramente un tablet molto interessante, un prodotto che rientra di diritto nella fascia media del mercato, con un prezzo più basso raggiunto recentemente di 307,34 euro (durante il periodo natalizio). Nell’idea di avvicinare ancora più utenti all’acquisto, Amazon ha deciso di ridurlo ulteriormente, con un valore finale scontato del 12%, sino ad arrivare alla spesa di soli 269 euro. Premete qui per l’acquisto.

Il punto di forza del prodotto è sicuramente il display, sia per il suo essere FullView con cornici sottilissime e refresh rate a 120Hz per una maggiore fluidità, ma proprio per la risoluzione 2,2K. Ciò innalza di molto il livello qualitativo dello stesso, poiché gli utenti si ritrovano ad avere una possibilità incredibile: godere di dettagli visivi di alto livello, una maggiore nitidezza, ed un rispetto cromatico che al giorno d’oggi non si può praticamente vedere da nessun’altra parte, se non su iPad, almeno in tale fascia di prezzo. La consegna viene gestita da Amazon, con spedizione in tempi relativamente rapidi direttamente presso il vostro domicilio, così da poter utilizzare sin da subito il nuovo tablet.