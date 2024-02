Non pagare il CANONE e il BOLLO auto, ecco come devi fare

L’unico modo per evitare di pagare le tasse è quello di non farlo trasgredendo però la legge. Purtroppo e per fortuna vanno pagate, anche nel caso di quelle ritenute più inutili dagli utenti italiani. I contribuenti riferiscono di averne ormai piene le tasche di pagare tasse inutili come il canone Rai e il bollo auto.

Soprattutto la prima imposta, ovvero il canone, è stata più volte additata come fuori luogo e inadeguata. Esistono chiaramente dei metodi per evitare di pagare questa tassa, ma bisogna avere dei requisiti che vengono indicati chiaramente insieme ad altre informazioni direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

In primo luogo, gli utenti che possono evitare di pagare, sono coloro che hanno compiuto 75 anni di età e che non hanno un reddito che superi gli 8000 € annui. Lo sessuale per le persone che in casa non hanno un apparecchio utile per ricevere i canali del digitale terrestre o del satellite, per cui una televisione. Anche coloro che hanno sottoscritto degli accordi e delle convenzioni internazionali, come ad esempio militari gli invalidi civili, sono totalmente esentati.

Oltre al canone, anche il bollo auto si può non pagare: ecco in che modo

Oltre a non voler pagare il canone Rai, gli utenti italiani vorrebbero evitarsi anche un’altra tassa che nessun altro paga in giro per il mondo, ovvero il bollo auto. Questa è nettamente diversa dalla prima, in quanto è di competenza regionale e non nazionale. Ciò significa che le regioni disciplinano diversamente la tassa stessa, imponendo infatti dei prezzi che differiscono leggermente tra loro.

Le cose sono attualmente diverse in Piemonte e in Lombardia, dove chi possiede un’auto elettrica può non pagare il canone, nelle altre regioni tale regola vale solo per i primi cinque anni. Ci sono tante agevolazioni anche per le auto ibride.

In genere il bollo auto può essere non pagato da chi è titolare della legge 104 e da chi possiede un’auto storica.