Bollo e CANONE Rai, esistono dei MODI per non pagare

Purtroppo continua ad essere grande il malcontento degli utenti che si ritrovano a dover pagare ogni anno tasse insulse come il canone Rai e il bollo auto. Partendo dal canone Rai, si tratta di una tassa che riguarda tutti gli italiani o quasi, che hanno in casa una televisione o una radio.

Coloro che vogliono evitare in ogni modo di pagarlo, devono solo ed esclusivamente essere presenti in alcune categorie. La prima è quella delle persone che hanno oltre i 75 anni di età e che non hanno un reddito che superi gli 8000 € all’anno. Anche la categoria delle persone che non hanno una televisione o una radio in casa può totalmente evitare di attenersi al pagamento del canone. Lo stesso vale per tutti quei funzionari militari che sono in Italia ma che non hanno residenza sul territorio. In poche parole, solo alcune categorie possono non pagare il canone, cosa che invece cambia nel caso del bollo auto.

Oltre al canone Rai, anche il bollo auto può essere non pagato seguendo queste direttive

Oltre alla vecchia legge, ancora attuale, che vede esentati dal pagamento del bollo tutti coloro che sono titolari della legge 104 o di un’auto storica, e quindi con trent’anni almeno di età, c’è dell’altro.

Ora anche chi ha un’auto elettrica può tenersi tranquillamente i soldi in tasca, siccome c’è l’esenzione per i primi 5 anni in tutta Italia e per sempre in Piemonte e Lombardia. Ci sono tante agevolazioni molto interessanti anche per coloro che hanno un veicolo ibrido, per cui qualcosa sembra pian piano muoversi finalmente.

Ricordiamo che il bollo auto è una tassa che va pagata per stare in regola con la propria regione e di conseguenza con l’Agenzia delle Entrate. Nessuna pattuglia delle Forze dell’Ordine, nel caso di un controllo, sarà autorizzata a chiedere la ricevuta dell’avvenuto pagamento di questa imposta.