Fastweb continua a migliorare l’esperienza dei suoi clienti introducendo una serie di nuovi smartphone Motorola alla lista dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE. Questo aggiornamento, avvenuto nelle ultime ore del 9 Febbraio 2024, amplia ancora di più le opzioni disponibili per chi desidera effettuare chiamate ad alta qualità sulla rete 4G.

Il VoLTE, acronimo di Voice over LTE, rappresenta una tecnologia all’avanguardia che consente di effettuare chiamate direttamente sulla rete 4G. Garantendo una qualità vocale superiore rispetto alle tradizionali chiamate su reti 3G o 2G.

Con questa innovazione, i clienti Fastweb possono godere di conversazioni chiare e nitide, senza dover compromettere la connessione dati durante una chiamata.

Motorola si unisce alla lista dei partner di Fastweb per il VoLTE

L’aggiunta di diversi modelli di smartphone Motorola, tra cui il Moto G32, il Moto G53 e il Motorola Razr 2022, alla lista dei dispositivi compatibili con il VoLTE di Fastweb rappresenta un passo molto importante nella strategia dell’operatore. Tutto ciò per offrire un’esperienza di comunicazione completa e soddisfacente ai propri clienti.

Con l’introduzione dei nuovi smartphone Motorola, il numero totale dei dispositivi compatibili con il servizio VoLTE di Fastweb è ora salito a 228. Questo elenco include una vasta gamma di modelli Apple, Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo e molti altri ancora. Garantendo una copertura completa delle preferenze dei clienti.

Come attivare il VoLTE sui dispositivi compatibili

Attivare il VoLTE sui dispositivi compatibili con Fastweb è semplice e intuitivo.

Per gli utenti Android , è sufficiente aggiornare il dispositivo alla versione più recente del sistema operativo e riavviarlo .

, è sufficiente aggiornare il dispositivo alla versione più recente del sistema operativo e . Per gli utenti iOS, è necessario aggiornare il proprio iPhone alla versione iOS 16 o successiva.

In entrambi i casi, una volta completata l’operazione, il servizio VoLTE si attiverà automaticamente.

Per usufruire pienamente del servizio VoLTE di Fastweb, è importante essere sotto copertura 4G o 5G e attivare l’impostazione VoLTE nei settaggi dello smartphone.

È da notare che il servizio VoLTE non è attivo durante il roaming internazionale e che i clienti potrebbero visualizzare un’icona dedicata sul display del proprio dispositivo durante le chiamate attive.