Il mondo della telefonia e degli smartphone ha visto nell’ultimi anni l’arrivo di una nuova categoria composta dai dispositivi pieghevoli, questi ultimi hanno costituito una sorta di rivoluzione dal momento che consentono di avere tra le mani un perfetto ibrido tra smartphone e tablet che dunque consente di godere dei vantaggi di entrambi il tutto comodamente a portata di tasca.

Ovviamente la strada che ha portato ai risultati che conosciamo oggi è stata abbastanza complessa e ha visto la nascita di una nuova tecnologia che ha dovuto evolversi rapidamente per poter competere fin da subito con gli standard del mercato che vedono gli smartphone convenzionali dominare in lungo e in il largo.

Nel mondo degli smartphone pieghevoli a farla da padrone sono soprattutto Samsung e Huawei, recentemente però alla lista si è aggiunta anche Google con il suo Pixel Fold, il quale però ovviamente è stato preceduto da numerosi tentativi costituiti da vari prototipi di cui il primo ancestrale è stato messo in vendita su Internet e dunque è stato possibile metterci mano per poter osservare in maniera diretta i passi effettuati da Google nel mondo dei pieghevoli.

Nome in codice Jumbojack

Negli scorsi giorni il noto leaker Mishaal Rahman ha pubblicato su X le foto inerenti “Jumbojack“, il primo prototipo di pieghevole mai creato da Google che l’azienda ha utilizzato per i propri test e soprattutto per adattare l’interfaccia Android a questo nuovo form factor variabile vista la natura del dispositivo, il quale a prima vista può essere considerato una sorta di Galaxy Z Fold 2 antico.

La notizia che un prototipo sia stato messo in vendita online è abbastanza sorprendente dal momento che spesso le aziende attuano fortissime misure di sicurezza nei confronti dei propri prototipi onde evitare che segreti d’azienda finiscano in giro o che ci siano fughe di notizie certamente indesiderate.