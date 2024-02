I video che appaiano in sovraimpressione in un reel di TikTok sono davvero utili poiché danno l’ idea di un cambiamento all’ interno del video che spesso è fondamentale per una buona riuscita del lavoro svolto per crearlo. Rendono anche più semplice capire quello che vogliamo trasmettere agli utenti e inoltre fanno si che il contenuto da riprodurre sia il più creativo possibile dato che un video realizzato in maniera adeguata e ricercato sicuramente avrà molti utenti che lo guarderanno.

I contenuti multimediali che vengono condivisi sui social sono davvero tantissimi e per fare in modo che il nostro contenuto spicchi sugli altri dobbiamo inventarci delle soluzioni creative da inserire all’ interno di esso come ad esempio una clip in sovraimpressione che appare sullo schermo per far scegliere all’ utente quale guardare e seguire. Questa caratteristica li rende originali e diversi da tutti gli altri e sicuramente farà la differenza di fronte ad una moltitudine di questi contenuti.

Video in sovrimpressione su TikTok, come inserirli?

Per inserire i filmati in sovraimpressione bisogna importare la clip che vogliamo far apparire tramite Cap Cut e cliccare il testo “Sovrimpressione” sottostante; successivamente bisogna scegliere il contenuto multimediale che vogliamo utilizzare e selezionarlo, dopodiché i video appariranno uno sotto l’ altro e si può anche ridimensionare il video con due dita per vederli entrambi sullo schermo. Si può anche modificare la clip inserendo filtri, colori immagine e velocità per renderla ancora più attraente e per farla piacere di più al pubblico che guarda quel reel.

Insomma ci sono tantissimi modi per rendere un video famoso e popolare a cominciare dall’ inserimento di una clip in sovrimpressione che rende il reel bello da vedere non solo per i contenuti che tratta ma anche esteticamente facendo in modo che tutti possano condividere a pieno quello che vogliamo venga trasmesso e pubblicato sul video.