Very 4G Full Speed, con questa promo Very Mobile si è superata

Very Mobile, l’operatore virtuale appoggiato alla rete WindTre, offre ai suoi utenti la possibilità di navigare in 4G con una velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload, coprendo il 99,7% del territorio italiano. Una delle sue ultime novità è l’introduzione della funzionalità VoLTE, che consente di effettuare chiamate di alta qualità pur mantenendo l’uso di internet e applicazioni. Con l’opzione Very 4G Full Speed, ora è possibile estendere la velocità di connessione ai limiti massimi della rete 4G di WindTre, raggiungendo i 300 Mbps in download e i 100 Mbps in upload.

Very 4G Full Speed: il confronto tra gli operatori virtuali

L’opzione Very 4G Full Speed, lanciata lo scorso novembre e inizialmente riservata ai clienti esistenti tramite l’app Very, è ora accessibile anche ai nuovi utenti direttamente in fase di acquisto, senza la necessità di passare dall’app. Questa opzione ha un costo di 99 centesimi al mese, con il primo mese offerto gratuitamente da Very Mobile e è inclusa di default in tutte le offerte dati, senza possibilità di disattivazione.

Very Mobile si posiziona così in modo competitivo rispetto ad altri operatori low cost come Kena Mobile e ho. Mobile, che offrono velocità di connessione inferiori. Kena consente di navigare fino a 60 Mbps in download sulla rete TIM, mentre ho. Mobile offre una velocità fino a 30 Mbps in download, estendibile a 60 Mbps per le offerte dati più costose con l’opzione aggiuntiva.

Per chi proviene da Iliad o da alcuni MVNO, Very Mobile propone offerte vantaggiose che includono grandi quantità di Giga a prezzi contenuti, tutte caratterizzate dall’assenza di vincoli contrattuali e costi nascosti. Queste offerte permettono di cambiare piano o disattivare il servizio senza penali, includendo servizi aggiuntivi come la segreteria telefonica e l’hotspot per la condivisione della connessione.

Le offerte promozionali FLASH BACK! variano in base ai Giga inclusi e ai servizi offerti, con prezzi che partono da 5,99 € al mese per 150 GB in 4G, fino a 9,99 € al mese per 320 GB, sempre con l’opzione Full Speed a 99 centesimi al mese. Inoltre, Very Mobile propone promozioni per chi attiva un nuovo numero, con offerte che includono fino a 300 Giga in 4G Full Speed a prezzi vantaggiosi.

In aggiunta, Very Mobile blocca automaticamente l’attivazione di servizi a sovrapprezzo e offre la possibilità di navigare di nuovo acquistando pacchetti aggiuntivi direttamente dall’app. Tra le novità, anche l’opzione Very Protetti per la sicurezza online e l’iniziativa Giga Green per sostenere progetti ambientali, dimostrando un impegno non solo verso l’offerta di servizi di telefonia vantaggiosi ma anche verso la responsabilità sociale e ambientale.