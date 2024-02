Le temperature più calde stanno lentamente facendo capolino al termine di una stagione invernale tutt’altro che fredda, e con esse torna la voglia del consumatore di vivere le proprie giornate all’aria aperta, perché allora non farlo con la massima illuminazione possibile? da qui nasce la necessità di acquistare, eventualmente, una lampada solare da esterno, e su Amazon è presente l’offerta adatta alle vostre esigenze.

Il prodotto presenta certificazione IP65 per la protezione contro gli agenti atmosferici, come pioggia o quant’altro, riesce ad illuminare, grazie ai 35 LED integrati al suo interno, fino a 180 gradi, mantenendo così un angolo ben più ampio del normale. Essendo una luce solare, è quasi superfluo ricordare che non dovrà essere collegata fisicamente ad una presa di corrente, bensì la carica la riceverà direttamente dal pannello solare montato superiormente.

Lampada solare da esterno: il prezzo è ridicolo su Amazon

Le lampade solari a LED da esterno sono accessori per la vostra casa tutt’altro che costosi, a dispetto di quanto effettivamente si potrebbe pensare. Su Amazon si possono trovare innumerevoli modelli in promozione, ma quasi mai a prezzi così bassi come nel caso corrente: il prodotto è infatti acquistabile con un esborso finale di soli 9,99 euro (a questo link), approfittando anche della solita garanzia legale di 2 anni dalla data dell’ordine.

L’installazione è estremamente semplificata, poiché non è assolutamente necessario montare alcun filo o collegamenti vari, basta posizionare il prodotto in una zona che sia esposta alla luce solare, per un periodo di almeno 6/8 ore, così da riuscire a ricaricare perfettamente la batteria da 2300mAh integrata, e poter restituire una buona luce dai LED. Le dimensioni sono pressoché allineate con le aspettative, raggiungendo 11 x 14,8 x 5,1 centimetri, ed un peso che si aggira attorno ai 350 grammi.