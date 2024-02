Continuano senza sosta i vari sconti e le offerte sorprendenti per tutti gli amanti del mondo del gaming. In questi ultimi giorni abbiamo infatti assistito a numerose iniziative e promozioni rese disponibili dai vari big del settore, tra cui Microsoft e Sony. All’appello, però, mancava fino ad ora Nintendo. Il colosso nipponico, però, ha finalmente svelato la sua proposta, proponendo sul suo Nintendo eShop tantissimi videogiochi in sconto a dei prezzi decisamente appetibili grazie alla nuova promo denominata “Il divertimento continua”. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

Nintendo eShop, arrivano tanti sconti con la promo “Il divertimento continua”

In questi ultimi giorni il colosso nipponico Nintendo ha reso disponibile su Nintendo eShop tantissimi videogiochi in sconto. Questo, come già accennato in apertura, è stato possibile grazie alla nuova promozione denominata “Il divertimento continua”. Grazie a questa nuova promo, saranno disponibili numerosi videogiochi a dei prezzi super interessanti. Si tratta di titoli piuttosto noti e, in questo modo, gli utenti potranno portarseli a casa ad un buon prezzo.

Tra i titoli presenti in sconto su Nintendo eShop, troviamo ad esempio l’ultimo videogioco di simulazione calcistica più apprezzato dagli utenti, ovvero EA Sports FC 24. Quest’ultimo è stato reso disponibile all’acquisto inizialmente ad un prezzo di 59,99 euro. Tuttavia, con la nuova promo di Nintendo, gli utenti potranno acquistarlo ad un costo di appena 17,99 euro.

Su Nintendo eShop sono poi offerti in sconto anche diversi videogiochi della saga di Super Mario. Tra questi, troviamo ad esempio i videogiochi Mario + Rabbids: Sparks of Hop e New Super Mario Bros. U Deluxe. Entrambi questi videogiochi hanno come prezzo di listino 59,99 euro. Anche in questo caso, però, con la nuova promo gli utenti potranno acquistarli ad un super prezzo rispettivamente di 25,19 euro per il primo e 39,99 euro per il secondo.

Le offerte e gli sconti continuano ovviamente su Nintendo eShop. Vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale per non perdere nessun videogioco in sconto.