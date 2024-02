Google persiste nei suoi sforzi per contrastare le recensioni false, un problema che può influenzare la percezione degli utenti e la fiducia nei confronti dei servizi di ricerca e mappe. In un recente annuncio, Google ha condiviso i risultati positivi ottenuti grazie a un nuovo algoritmo implementato nel 2023, rivelando una significativa riduzione del 45% nelle recensioni false rispetto all’anno precedente.

Google combatte le recensioni false

L’enorme quantità di contributi da parte degli utenti, che includono recensioni, foto, video e altro, richiede un costante monitoraggio da parte di Google. Con circa 20 milioni di nuovi contributi ogni giorno su Ricerca e Google Maps, l’azienda ha sottolineato l’impegno nel mantenere la qualità e l’affidabilità delle informazioni fornite ai suoi utenti.

Il nuovo algoritmo, basato su machine learning, svolge un ruolo chiave nel rilevare recensioni false in modo più efficiente. Analizza quotidianamente segnali a lungo termine, come la ripetizione di recensioni identiche su diverse aziende o improvvisi picchi di recensioni estreme (1 o 5 stelle) per un’azienda. L’algoritmo è progettato per individuare sia casi isolati che modelli di attacco più ampi.

Google ha sottolineato la necessità di mantenere il suo servizio affidabile, in quanto deve affrontare reti di truffatori che cercano di manipolare le recensioni per sostenere determinate attività o aumentare la visibilità di annunci online. L’algoritmo ha dimostrato di essere in grado di rilevare rapidamente aumenti sospetti nelle recensioni, consentendo a Google di rimuovere efficacemente 5 milioni di tentativi di recensioni false legati a una singola truffa in poche settimane.

Il successo del nuovo algoritmo nel 2023

Nel corso del 2023, Google ha rimosso o bloccato oltre 170 milioni di recensioni che violavano le norme, rappresentando un notevole aumento del 45% rispetto all’anno precedente. Questi sforzi includono anche la rimozione di più di 12 milioni di profili aziendali falsi e 14 milioni di video che violavano le policy, segnando un incremento di 7 milioni rispetto al 2022.

Nonostante i progressi significativi, Google riconosce che il problema delle recensioni false è in continua evoluzione. Gli spammer continuano a cercare nuovi modi per eludere i sistemi di monitoraggio, sottolineando la necessità di un impegno costante per mantenere un ambiente online affidabile e privo di manipolazioni. Mentre Google affina i suoi strumenti, la natura mutevole delle attività sospette presenta una sfida dinamica, e l’azienda si impegna a evolversi per affrontare le tattiche sempre più sofisticate degli spammer. In un mondo digitale in continua trasformazione, la lotta contro le recensioni false rappresenta un costante equilibrio tra innovazione tecnologica e resilienza contro nuove minacce emergenti.