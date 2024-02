Qualche giorno fa, Optima Mobile, in vista della festività più romantica dell’anno ha riservato per i suoi clienti una promozione davvero sensazionale. Per San Valentino l’operatore telefonico ha pensato ad un regalo che va oltre il tradizionale bouquet di fiori o la classica scatola di cioccolatini, offrendo un’opportunità unica per coloro che desideravano rendere San Valentino davvero indimenticabile.

L’offerta esclusiva Super Mobile Smart di Optima Mobile si presenta come un vero e proprio tesoro per gli amanti della connettività e del risparmio, combinando un’irresistibile combinazione di vantaggi. Chiunque abbia approfittato della promozione ha avuto la possibilità di godere di un anno intero di abbonamento gratuito ad Amazon Prime, il servizio premium che offre una vasta gamma di benefit, dall’accesso illimitato a Prime Video con le sue serie TV e film di successo, alla musica in streaming su Prime Music, fino alle spedizioni rapide e gratuite su una vasta selezione di prodotti su Amazon, senza dimenticare le offerte esclusive riservate agli iscritti.

Le promozioni di Optima Mobile

Con Super Mobile Smart, i privilegi non si limitano alla sfera digitale: l’offerta comprendeva anche un pacchetto di servizi di telefonia mobile pensati per soddisfare le esigenze di chi è sempre in movimento. Minuti illimitati per le chiamate, 200 SMS verso tutti e 100 gigabyte di Internet sotto rete 4G al prezzo incredibilmente conveniente di soli 4,95 euro al mese.

Per poter partecipare a questa incredibile occasione è bastato attivare l’offerta Super Mobile Smart entro il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2024. La promozione era aperta a tutti, sia a chi desiderava attivare un nuovo numero, sia a chi intendeva effettuare la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore. L’adesione è veloce e intuitiva, con la possibilità di procedere direttamente online attraverso il sito ufficiale di Optima Mobile.

Inoltre, il costo di attivazione era gratuito e la SIM era disponibile a soli 9,90 euro, con spedizione gratuita. Il totale da pagare per attivare l’offerta era quindi di soli 14,85 euro, con il primo mese già incluso nel prezzo. Inoltre, come già annunciato, ogni nuovo iscritto riceverà un codice promozionale che garantirà l’accesso all’abbonamento annuale ad Amazon Prime, da attivare entro 90 giorni dalla sua ricezione.

Se avete perso questa fantastica opportunità, non disperate. Optima Mobile si impegna costantemente per garantire ai suoi utenti promozioni sensazionali e opportunità senza pari. Quindi vi consigliamo di tenere d’occhio il sito web dell’operatore telefonico per essere sempre aggiornati sulle prossime nuove promozioni in arrivo.