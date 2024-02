Se scrivete con l'INTELLIGENZA ARTIFICIALE ora vi scoprono

Il momento sembra essere nettamente favorevole e prolifico ai fini della diffusione dell’intelligenza artificiale e delle molteplici possibilità che mette a disposizione. Questa risorsa è diventata ormai di utilizzo quotidiano per tantissimi utenti, anche all’interno delle scuole. È proprio qui infatti che diversi ragazzi utilizzano l’IA per provare a superare un compito in classe o semplicemente per sbrigarsi prima le faccende giornaliere.

Quello che ne sta risentendo in maniera molto più pesante è sicuramente il mondo dell’informazione. Qui sono diversi gli autori che giorno dopo giorno realizzano contenuti sfruttando l’intelligenza artificiale, e dunque non realizzandoli in maniera originale. A tal proposito si è pensato ad una soluzione unica nel suo genere, precisa e performante. Stiamo parlando di un nuovo rilevatore AI, quello pensato e realizzato da Noplagio.it. Il livello è davvero alto e tocca quasi il 100% di precisione, riguardando almeno per il momento la lingua italiana.

È arrivato un nuovo rilevatore AI, questa volta è molto preciso e scopre tutti i furbetti

Come riferiscono i vertici del sito Noplagio.it, l’intelligenza artificiale sta giocando un ruolo fondamentale in quest’ultima epoca storica ed è per questo motivo che deve essere una competenza fondamentale capire e riconoscere un testo generato dagli algoritmi in qualsiasi momento.

L’obiettivo è quello di espandere questo modello, o strumento, ad almeno 10 paesi europei a corto raggio. Si sta lavorando infatti per sviluppare il rilevatore su alcune lingue, con l’italiano ovviamente in primis. Il rilevatore AI di Noplagio.it sarà disponibile anche in tedesco, spagnolo, francese, lituano e inglese ovviamente.

Tutto questo è necessario, siccome solo mostrando il supporto per più lingue il livello di precisione può essere attendibile e rilevante. Al momento il sistema è in grado di arrivare ad una precisione del 99,7% secondo quanto dichiarato. Ci saranno dunque pochi dubbi una volta individuato un contenuto realizzato con intelligenza artificiale.