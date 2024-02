Oggi ci occuperemo di fare il punto sulle principali novità registrate nel corso degli ultimi giorni per quanto riguarda il digitale terrestre, alla fine parleremo anche dell’impatto che ha avuto il festival di Sanremo sulla nostra televisione .

La prima novità di cui parleremo oggi è a livello nazionale, la segnalazione è che nel mux Cairo Due hanno eliminato Radio Radio TV, quest’ultima trasmetteva sulla LCN 253 ed era agganciabile anche in HbbTv.

Continuiamo parlando di cambiamenti locali, precisamente in Puglia e Basilicata nel Mux Locale 1, perché è proprio qui che si registrano delle importanti novità in termini di definizione. Nello specifico, vi informiamo che due canali disponibili in queste due regioni inizieranno a trasmettere le loro reti in HD, si tratta precisamente di Telesveva e Canale 7.

Digitale terrestre, altre novità per febbraio

Alla fine ci spostiamo in Sardegna, dove nel Mux Locale 1 si registrano nuovi movimenti: da qualche giorno infatti il canale 77 è destinato ad Aristanis TV, che ha preso il posto di Super TV. Aristanis in questo momento trasmette con una risoluzione di 960×1080 pixel.

Un dato molto interessante che riguarda sempre il digitale terrestre è inerente a Sanremo, la settimana del festival si è ormai conclusa, ma è stato un evento che ha segnato la storia della televisione italiana, grazie a degli ascolti record in tutte le sue serate, soprattutto l’ultima che ha portato davanti la televisione 14 milioni di persone, totalizzando il 74% di share.

Questa notizia dimostra che la televisione è ancora uno dei media più importanti, nonostante viviamo nell’epoca dei social il nostro vecchio e caro digitale terrestre continua a rimane la prima scelta degli italiani, risultato spesso figlio di una media di popolazione dall’età più avanzata di tanti altri paesi dell’Unione Europea. Solamente il tempo saprà dirci a tutti gli effetti si stratti di una considerazione sbagliata, oppure no.