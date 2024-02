ASUS ha svelato il suo ultimo capolavoro tecnologico: il Zenbook Duo (UX8406).

Un laptop ultraportatile che ridefinisce gli standard del settore con un doppio schermo touchscreen OLED da 14 pollici.

Questo dispositivo all’avanguardia unisce un design innovativo, prestazioni potenti e un’integrazione intelligente dell’intelligenza artificiale. Tutto ciò promettendo di trasformare l’esperienza informatica per gli utenti in movimento.

Il Zenbook Duo stupisce con il suo design futuristico, che combina due schermi touch OLED da 14 pollici con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Questa disposizione innovativa crea uno spazio visivo ampio e versatile. Consentendo agli utenti di sfruttare al meglio il multitasking e l’organizzazione dei contenuti.

Zenbook Duo di ASUS: modalità di utilizzo adattabili

Grazie alla sua versatilità, il Zenbook Duo di ASUS si adatta alle esigenze dell’utente in ogni situazione. Dalla modalità dual screen, che offre una superficie combinata di 19,8 pollici, alla modalità desktop per una visione verticale affiancata, fino alla modalità laptop tradizionale. Il laptop si trasforma facilmente per soddisfare le diverse necessità lavorative e creative degli utenti.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Zenbook Duo non delude in termini di prestazioni.

Processori Intel® Core™ Ultra 9 ;

; RAM LPDDR5x fino a 32 GB ;

; Una SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB

Questo laptop offre una potenza di calcolo impressionante per affrontare qualsiasi compito con facilità. Inoltre, la batteria ad alta capacità e le opzioni di connettività avanzate assicurano una durata prolungata e una flessibilità di utilizzo senza pari.

Intelligenza artificiale integrata

Una delle caratteristiche distintive del Zenbook Duo è l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Grazie alla presenza della prima Unità di Elaborazione Neurale (NPU) integrata di Intel, questo laptop offre un’accelerazione AI efficiente ed energetica. Migliorando le prestazioni grafiche e l’elaborazione dei dati in modo significativo. Ciò consente agli utenti di gestire facilmente carichi di lavoro complessi e di massimizzare la produttività in ogni scenario.

In sintesi, il Zenbook Duo (UX8406) di ASUS rappresenta un balzo in avanti nel mondo dei laptop. Offrendo un mix irresistibile di design elegante, prestazioni potenti e funzionalità avanzate. Con il suo doppio schermo OLED, la versatilità senza pari e l’integrazione intelligente dell’IA è l’opzione ideale per professionisti, creativi e utenti in movimento. Insomma per tutti coloro che cercano la massima flessibilità e produttività.