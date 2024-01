Windows aveva fatto intendere che la versione del software 12 arriverà con un anno di ritardo rispetto alle solite pubblicazioni, quest’ anno però ci saranno degli aggiornamenti extra per la versione 11 con un’ aggiornamento del software la 24H2 con conterrà novità importanti. Gli di aggiornamenti di Windows servono anche per garantire una maggiore velocità di esecuzione dei comandi inseriti anche grazie all’ intelligenza artificiale; facendo ciò si renderà semplice l’ utilizzo del PC e di tutte le sue funzionalità.

Il maggiore aggiornamento verrà lanciato a settembre che porterà con se moltissime novità nel mondo dell’ intelligenza artificiale con l’ introduzione dei PC Al che verranno lanciati nel 2024. I PC Al sono dei computer dotati di intelligenza artificiale in grado di compiere le normali attività con l’ ausilio dell’ Al che riuscirà a fornire informazioni e fare dei collegamenti tra le app nel modo più naturale possibile.

Windows, novità sugli aggiornamenti della versione 11

Per la versione 11 quindi dobbiamo aspettarci grandi cambiamenti anche dal punto dell’ Al perché la produzione di PC Al può essere su larga scala dato che per il Computex di Giugno molte aziende pubblicheranno questi tipi di computer all’ avanguardia. Le aspettative per Windows sono molto alte e le sue decisioni potrebbero cambiare in qualsiasi momento perché l’ ex capo della divisione di Windows ha lasciato l’ azienda per cui ci sono ancora molte novità che aspettano il mondo dei PC e se questi nuovi modelli di PC Al verranno prodotti in grande quantità e avranno molto successo allora sarà un grande traguardo.

Windows 12 quindi verrà lanciato nel 2025 questo però non deve far scoraggiare le persone perché per gli aggiornamenti previsti per Windows 11 verranno comunque caricate le migliori tecnologie e novità a disposizione dai produttori. Per la versione 12 quindi bisognerà aspettare il 2025 dato che le sperimentazioni hanno richiesto più tempo del dovuto ma vale la pena per delle caratteristiche diverse e super funzionali inclusa l‘Al.