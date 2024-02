Kena, Iliad e CoopVoce: le migliori offerte fino a 200 GIGA

Il mondo dei gestori mobili si sta articolando sempre di più e con offerte diverse, come dimostrano queste proposte da parte di Kena Mobile, CoopVoce e Iliad. Chi più e chi meno, si riesce sempre a proporre qualcosa di interessante, soprattutto quando ci sono questi nomi di mezzo.

Kena mobile sfida Iliad e CoopVoce: ecco le offerte di febbraio 2023

Per quanto concerne Kena Mobile, basta andare sul sito ufficiale per scoprire qual è la migliore offerta in rapporto qualità-prezzo. In cima si nota fin da subito tutto nel dettaglio, con un prezzo di soli 5,99 € al mese per sempre e con tutto incluso. Ecco infatti minuti senza limiti verso tutti i gestori, 200 SMS verso tutti e infine 100 giga in 4G. Ci sono poi diverse opzioni che possono aiutare ad avere qualche giga in più, come il servizio di ricarica automatica che ne concede ben 50. Il costo di attivazione è totalmente gratuito.

Passando al prossimo, ovvero CoopVoce, gestore virtuale rivale di Kena, ecco la EVO 200. Come tutti si aspettavano, il mese di febbraio è stato quello giusto per rilanciare questa offerta. Al suo interno ci sono minuti illimitati verso chiunque, 1000 SMS verso tutti e 200 giga disponibili in rete 4G. Il prezzo mensile corrisponde ad una cifra di soli 7,90 € per sempre, ma sappiate che avete tempo fino al 6 marzo per sottoscriverla. Il costo di attivazione è gratuito e c’è anche un mese totalmente gratis.

Ecco la volta del gestore non virtuale della situazione, ovvero Iliad. All’interno della sua nuova Flash 200 c’è davvero di tutto, a partire dai minuti senza limiti verso tutti. Ci sono ovviamente anche messaggi senza limiti verso chiunque e soprattutto 200 giga in rete 5G gratis. Il prezzo mensile unitario è di soli 9,99 € al mese per sempre. Ci sono ancora circa 14 giorni di tempo per poter sottoscrivere questa soluzione che poi svanirà.