In questi ultimi giorni, numerosi big del settore della telefonia mobile hanno reso disponibili le proprie proposte per celebrare la festività di San Valentino. Tra questi, anche l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di offrire qualcosa. In particolare, ad alcuni già clienti dell’operatore è stata offerta l’attivazione di una promozione piuttosto interessante. Si tratta della promo denominata WindTre 150 GB San Valentino Edition e che permette di aggiungere 150 GB di traffico dati alla propria offerta.

WindTre festeggia San Valentino con una nuova promozione con 150 GB extra

Per celebrare la festività di San Valentino, l’operatore telefonico WindTre ha deciso di rendere disponibile una nuova interessante promozione. Come già accennato in apertura, ci riferiamo alla nuova promo denominata WindTre 150 GB San Valentino Limited Edition. Come suggerisce il nome, con questa nuova promo gli utenti potranno ricevere ogni mese 150 GB di traffico dati extra rispetto alla propria offerta ad un costo di 5,99 euro al mese.

Questa nuova promozione è stata proposta in questi giorni ad alcuni clienti selezionati di WindTre e sarà valida però per un breve periodo di tempo, ovvero fino al 16 febbraio 2024. L’operatore sta comunque avvisando i clienti selezionati tramite una apposita campagna SMS. Ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato dall’operatore.

“Per questo San Valentino puoi avere 150GB a 5,99E/mese. Rispondi LOVE150 per averli. Hai tempo fino al 16/02. Sei libero di disattivare in qualsiasi momento.”

L’operatore sta anche avvisando alcuni suoi clienti tramite una notifica sull’applicazione ufficiale di WindTre. Ricordiamo comunque che l’operatore sta proponendo anche altre numerose nuove offerte. Una di queste è ad esempio WindTre Call Your Country Plus. Quest’ultima include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, minuti illimitati e SMS ad un costo di 8,99 euro al mese. L’offerta in questione è dedicata ai clienti dell’operatore nati all’estero ed include poi anche minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere.