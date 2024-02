Nell’attuale panorama dell’industria automobilistica, l’ambito elettrico riveste un ruolo cruciale, con l’autonomia che si erge come la caratteristica più preminente tra le performance. Risulta evidente che l’evoluzione del mercato ha posto l’autonomia al centro delle decisioni d’acquisto per le auto elettriche. Questo ha trasformato il rapporto tra costo e autonomia nel criterio fondamentale per la valutazione delle vetture elettriche. Se in passato il confronto tra le prestazioni e il prezzo dettava le scelte dei consumatori, oggi i parametri sono altri. È la distanza che un’auto può percorrere con una singola ricarica a guidare attualmente le decisioni dei potenziali acquirenti.

In quest’ottica, è interessante analizzare quali siano le automobili più accessibili che soddisfano il requisito minimo di autonomia. Attualmente la soglia è fissata a 400 chilometri dichiarati dai produttori. La graduatoria aggiornata rivela un quadro variegato, con molte city car e utilitarie escluse a causa delle dimensioni delle batterie, che non permettono un’autonomia sufficiente. Nonostante ciò, la classifica comprende una serie di modelli compatti, che si fanno spazio tra le prime dieci posizioni.

Le auto elettriche più accessibili

Tra le dieci vetture elettriche più accessibili con un’autonomia di almeno 400 chilometri dichiarati, emergono diverse proposte interessanti: