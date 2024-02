WhatsApp, un NUOVO aggiornamento protegge dallo SPAM

Come è stato fatto già nel 2023, anche il 2024 sta dimostrando di avere tanti cambiamenti in serbo per WhatsApp. La celebre applicazione di messaggistica infatti verrà modificata secondo molti aspetti, come annunciato dalle versioni beta. Stando alle ultime comunicazioni giunte da fonti molto affidabili, un aspetto riguardante la sicurezza sta per cambiare per sempre.

Da oggi in poi gli utenti avranno una nuova risorsa che salvaguarderà la loro privacy. Purtroppo ogni giorno coloro che usano WhatsApp sanno di essere bersagliati da problematiche di vario genere soprattutto in relazione alle truffe e ai messaggi spam.

WhatsApp continua a migliorarsi e questa volta lo fa con la privacy dei suoi utenti

Sembra essere arrivata una soluzione molto interessante: WhatsApp consentirà a chiunque dovesse ricevere un messaggio del genere di avere la possibilità di bloccarlo subito insieme al mittente, segnalando il tutto alla piattaforma. Direttamente dalla notifica che arriverà nella schermata di blocco, si potrà bloccare tutto: non bisognerà neanche aprire la conversazione correndo il rischio di leggere il messaggio con tutti i pericoli annessi.

Questa tecnica è stata utilizzata da WhatsApp per evitare di interagire con il testo toccando magari un qualsiasi collegamento che potrebbe essere dannoso. Sarà il sistema operativo insieme a WhatsApp ad accorgersi che si tratta di un messaggio pericoloso e pertanto, oltre al tasto “Rispondi” nella notifica, presenterà anche il tasto “Blocca“.

Una volta premuto questo tasto verrà richiesta anche la conferma dell’operazione, con il numero che in questo caso una volta bloccato non potrà più inviare i messaggi o chiamare. Al momento non ci sono troppe novità a riguardo oltre a queste, neanche all’eventualità che a breve l’aggiornamento arrivi su iOS. Si tratta però di un periodo molto interessante per WhatsApp, che infatti le sta provando tutte per migliorarsi ulteriormente dopo il grande boom visto nel 2023. Non servirà altro che attendere.