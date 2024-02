Un nuovo capitolo si apre per gli amanti del tennis grazie all’introduzione di Sky Sport Plus. Un’esperienza rivoluzionaria che promette di trasformare radicalmente il modo in cui si segue questo affascinante sport. Con l’accordo da poco annunciato che garantisce la trasmissione di oltre 80 tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su Now fino al 2028, i fan possono ora immergersi nel mondo del tennis come mai prima d’ora.

Sky Sport Plus offre ai suoi clienti la possibilità di seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e personalizzato. Basta sintonizzarsi sul canale Sport Tennis e con un semplice clic del telecomando accedere a Sky Sport Plus per navigare tra i vari campi, superfici e campioni, con un focus particolare sui talenti italiani.

Sky Sport Plus: dal tennis alla Premier League e Formula 1

Lanciato con il tennis, Sky Sport Plus si espanderà presto per includere altri sport di alto livello. A partire dalla prossima stagione, gli appassionati potranno godersi la copertura della Premier League inglese e della Formula 1. Questa nuova piattaforma promette di diventare il punto di riferimento per gli appassionati di sport di tutto il mondo.

Durante i tornei, i clienti possono premere il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite o il tasto interattivo di Sky Glass, se connessi a internet, per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco curate da ATP e WTA. Questo permette agli appassionati di vivere il tennis in modo più immersivo e coinvolgente, senza perdere neanche un colpo decisivo.

Sport Plus su Now: disponibile per tutti

A partire da marzo, anche i clienti Now avranno accesso alla stessa copertura degli eventi trasmessi su Sky, permettendo a un pubblico più vasto di godersi il meglio del tennis ATP e WTA. Questo amplia ulteriormente l’accessibilità e la portata della versione Sport Plus, rendendo l’esperienza sportiva ancora più inclusiva.

Con Sky Sport Plus e il continuo impegno della Casa dello Sport, il tennis si conferma protagonista indiscusso. Grazie al lavoro della squadra di giornalisti e talenti, insieme a studi live all’avanguardia, la piattaforma offre una copertura completa e coinvolgente del mondo del tennis, garantendo ai fan un’esperienza indimenticabile ad ogni partita.