Il Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP è un notebook di ultima generazione che unisce design elegante, prestazioni potenti e una serie di funzionalità avanzate.

In questa recensione esploreremo le caratteristiche hardware, le prestazioni, la qualità costruttiva e l’esperienza d’uso di questo dispositivo, fornendo una panoramica completa delle sue capacità e funzionalità.

Design e materiali:

Il Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP si distingue per il suo design elegante e premium, caratterizzato da un chassis in alluminio color Arctic Grey che conferisce al dispositivo un aspetto raffinato e distintivo. Questo elegante chassis non solo conferisce al notebook un tocco di sofisticatezza, ma testimonia anche l’attenzione di Lenovo per la qualità dei materiali utilizzati nella sua realizzazione. Tuttavia, una piccola nota negativa riguarda il meccanismo di apertura del display, che richiede di tenere ferma la base anziché alzarsi con il solo uso di un dito. Nonostante questo inconveniente, il design complessivo rimane impressionante e riflette l’impegno dell’azienda verso l’estetica e la funzionalità.

Per quanto riguarda la resistenza e l’affidabilità, il Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP è progettato secondo gli standard MIL-STD-810H. Questo significa che il notebook è stato sottoposto a rigorosi test che valutano la sua capacità di resistere a condizioni estreme, quali temperature estreme, pressione, umidità, vibrazioni e altro ancora. Grazie a questi test approfonditi, il dispositivo è garantito per funzionare in situazioni critiche, offrendo agli utenti la tranquillità di poter contare su un dispositivo resistente e affidabile anche nelle condizioni più avverse.

In termini di dimensioni e peso, il ThinkBook 16 si presenta con un profilo sottile e da l peso giusto, ideale per coloro che necessitano di portabilità senza compromettere le prestazioni. Con un peso di 1,7 kg e dimensioni di 356 mm in larghezza, 253,5 mm in profondità e 17,5 mm in altezza, questo laptop è comodo da trasportare in uno zaino o borsa a tracolla.

Tastiera e touchpad:

La tastiera e il touchpad del Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP rappresentano una significativa evoluzione rispetto alle generazioni precedenti, offrendo un’esperienza d’uso ottimizzata sia per la produttività che per il comfort dell’utente.

La tastiera è stata attentamente riprogettata per garantire un’ergonomia ancora migliore. I tasti più ampi e con un cappuccio concavo, si adattano alla punta delle dita, consentono una digitazione precisa e confortevole. Inoltre, l’utilizzo del 50% di plastica riciclata post-consumo nella sua realizzazione testimonia l’impegno di Lenovo verso la sostenibilità ambientale. La lunga corsa dei tasti assicura un comfort ottimale anche durante sessioni prolungate di scrittura, consentendo un click affidabile e un buon comfort.

Ovviamente la tastiera, su un modello del genere, è retroilluminata per garantire una ottima digitalizzazione anche al buio.

Il touchpad del Lenovo ThinkBook 16, ingrandito rispetto alle generazioni precedenti, offre una superficie ampia e reattiva che facilita la navigazione e l’interazione con il sistema. La sua sensibilità e la reattività garantiscono una navigazione fluida e precisa, anche sui bordi della superficie.

Display e audio:

Il Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP offre un comparto multimediale che, sebbene non eccella particolarmente, soddisfa comunque le esigenze quotidiane degli utenti in termini di visualizzazione e riproduzione audio.

Lo schermo da 16 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel offre un’esperienza visiva nitida e dettagliata, grazie alla tecnologia IPS che assicura angoli di visione ampi e colori vividi. Pur non essendo dotato di touchscreen, il display ha una luminosità di 300 nits e una superficie antiriflesso, garantendo una visione confortevole anche in ambienti luminosi o all’aperto. Ma come spesso accade per questo genere di dispositivi, lavorare sotto la luce diretta del sole non è una mossa saggia.

Inoltre, per garantire la privacy degli utenti, il notebook è dotato di un otturatore a tutela della privacy della webcam, che consente di evitare la ripresa video quando non desiderato. Dotato di una webcam ibrida Full HD e a infrarossi, questo notebook rende le videochiamate un gioco da ragazzi, offrendo immagini nitide e chiare.

Per quanto riguarda l’audio, il Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP è dotato di un sistema Dolby che offre una resa sonora decente, sebbene non eccezionale. I due altoparlanti incorporati da 2 W assicurano una riproduzione audio sufficientemente chiara e bilanciata per la visione di film, serie TV o ascolto di musica. Inoltre, la presenza di due microfoni incorporati migliora la qualità delle chiamate vocali e delle registrazioni audio.

Comparto hardware e prestazioni:

Il Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP offre un hardware di alto livello che garantisce prestazioni solide e affidabili per una vasta gamma di attività informatiche. Il suo cuore è un processore AMD Ryzen 7 7730U con 8 core, in grado di gestire facilmente le richieste di elaborazione più impegnative. Con una una frequenza turbo massima di 4,5 GHz, questo chipset assicura una fluida esperienza d’uso, sia per le attività quotidiane che per le applicazioni più esigenti, come il video editing e la grafica.

La memoria RAM installata di 16 GB, espandibile fino a 64 GB, insieme alla tecnologia DDR4-SDRAM con velocità di 3200 MHz, garantisce una gestione efficiente dei processi e un multitasking fluido. Per quanto riguarda l’archiviazione invece, il notebook è dotato di un’unità SSD da 512 GB con interfaccia PCI Express 4.0 NVMe, che assicura tempi di caricamento rapidi e un accesso veloce ai dati.

In termini di grafica, il Lenovo ThinkBook 16 è equipaggiato con una scheda grafica AMD Radeon integrata, che offre prestazioni sufficienti per il video editing e la grafica, oltre a consentire un’esperienza di gioco soddisfacente per titoli meno esigenti dal punto di vista grafico.

Grazie alla gestione energetica efficiente, il notebook mantiene una temperatura controllata anche durante l’utilizzo intensivo e offre un’ottima autonomia, garantendo fino a mezza giornata di lavoro continuo con una singola carica. La possibilità di ricaricarlo tramite USB-C a 65W aggiunge un ulteriore livello di comodità e flessibilità all’uso quotidiano del dispositivo.

Periferiche:

Il Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP è dotato di una serie di porte che consentono agli utenti di connettersi facilmente e utilizzare vari dispositivi esterni. Tra i suoi ingressi troviamo:

USB-C 3.2 di seconda generazione (ingresso alimentazione)

Lettore schede 4-in-1

USB-A 3.2 di prima generazione (sempre attiva)

USB-A 3.2 di prima generazione

HDMI 2.1

Ethernet (RJ45)

USB-C 3.2 di seconda generazione

Kensington Nano Security Slot™

Jack combinato cuffie/microfono

Sicurezza:

La sicurezza rappresenta un aspetto fondamentale nel panorama tecnologico attuale, e il Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP si distingue per la sua attenzione verso questo requisito. Dotato di avanzate caratteristiche di protezione, questo notebook offre tranquillità agli utenti che necessitano di mantenere al sicuro i propri dati sensibili e le informazioni personali.

Per esempio la presenza della biometria rappresenta uno dei punti di forza del Lenovo ThinkBook 16, con un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione e un sofisticato software di riconoscimento facciale che sfrutta la webcam a infrarossi (IR). Tale combinazione garantisce un accesso sicuro e affidabile al sistema, consentendo agli utenti di autenticarsi in modo rapido e conveniente, senza compromettere la sicurezza.

Conclusioni e prezzo:

Il Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP si presenta come un laptop versatile e performante, ideale per una vasta gamma di utenti che cercano un dispositivo affidabile e potente per le proprie attività. Con un hardware di alta qualità, prestazioni solide e una serie di caratteristiche avanzate, questo notebook si rivolge principalmente a professionisti dell’imaging, creativi e utenti che richiedono prestazioni elevate per il lavoro.

Inoltre, la sua autonomia, la gestione energetica efficiente e la possibilità di ricarica tramite USB-C lo rendono particolarmente adatto anche per l’uso mobile. Sul sito ufficiale lo potete acquistare al prezzo di 1.069,00 euro, che lo posiziona in una fascia di prezzo piuttosto accessibile considerando le sue caratteristiche e le sue prestazioni.