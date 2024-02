Recentemente, molte voci hanno circolato riguardo a una presunta “nuova spunta” in arrivo su WhatsApp, suscitando curiosità e aspettative tra gli utenti. Al momento, nulla di concreto è emerso su WhatsApp che corrisponda a queste voci. Per capire meglio la situazione, è necessario fare un passo indietro e collegare questa presunta novità a una notizia datata settembre, proveniente da WABetaInfo, una fonte autorevole per le indiscrezioni legate a WhatsApp.

Dal verde al blu: il cambiamento nei badge di verifica

In quella data, si parlava di un progetto di Meta, la società madre di WhatsApp, che mirava a uniformare le funzionalità tra le sue diverse app, inclusi Facebook e Instagram. L’idea era introdurre un badge di verifica blu per gli account Business e i canali. Attualmente, su WhatsApp, gli account Business e i canali verificati presentano un badge verde accanto al loro nome, in coerenza con il colore distintivo di WhatsApp. Poiché su altre piattaforme Meta il badge è blu, sembrava sensato uniformare il tutto.

La fonte ha confermato a inizio gennaio 2024 che WhatsApp sta lavorando a una nuova pagina per gli utenti Business, consentendo loro di aggiungere un badge “verificato” ai propri canali. In pratica, se l’account Business è verificato, lo saranno anche i canali ad esso associati, in linea con il programma Meta Verified già attivo su Instagram e Facebook.

Quindi, la presunta “nuova spunta” su WhatsApp si rivela essere il cambiamento di colore del badge di verifica e non ha nulla a che fare con le spunte blu e grigie associate ai messaggi, che indicano se un messaggio è stato inviato, ricevuto o letto.

Quando vedremo veramente la ‘nuova spunta’ WhatsApp?

In attesa dell’ufficialità di questa modifica, sembra che la sua implementazione non sia una priorità immediata per Meta. Questo solleva la riflessione finale sul fatto che, nonostante l’anticipazione di nuove funzionalità, la loro adozione e implementazione possono richiedere tempo, e il pubblico potrebbe dover attendere prima di vedere effettive modifiche sulla piattaforma di messaggistica.