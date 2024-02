Huawei FreeBuds 5i: cuffie wireless economiche in OFFERTA su Amazon

Huawei FreeBuds 5i sono cuffie wireless assolutamente economiche, pensate per gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto veramente ergonomico da indossare, non particolarmente costoso, e comunque di qualità più che discreta, in confronto alla massa di dispositivi presenti sul mercato.

Il prodotto è ampiamente compatibile con ogni smartphone o tablet in commercio, grazie alla connettività bluetooth 5.2 di ultima generazione, ciò sta a significare che lo potrete utilizzare sia con sistema operativo iOS che Android, ma anche ovviamente con il classico HarmonyOS che caratterizza i dispositivi dell’azienda cinese. La batteria è un componente che offre la possibilità di godere di una autonomia più che valida, se considerate che comunque si potranno utilizzare le cuffiette per circa 28 ore complessive.

Huawei FreeBuds 5i: le cuffiette più economiche

Huawei FreeBuds 5i sono le cuffiette, simil Apple AirPods Pro, tra le più economiche in circolazione, gli utenti possono approfittarne ad uno dei prezzi più convenienti che abbiamo mai visto. C’è da sapere, infatti, che nell’ultimo periodo il loro prezzo più basso raggiunto era stato di 71,79 euro; nell’idea di mettere sul piatto una nuova offerta, Amazon ha deciso di lanciare una soluzione ancora più conveniente, è chiaro la riduzione non è di quelle così importanti, tuttavia poter risparmiare altri 2 euro è un qualcosa da non valutare, spendendo in finale 69 euro. L’acquisto può essere completato qui.

Come vi anticipavamo, le cuffiette hanno un design che ricorda lontanamente le Apple AirPods Pro, capaci di essere considerate a mani basse le migliori in circolazione. La qualità audio risulta essere più che ottima con certificazione Hi-Res, 3 modalità di cancellazione attiva del rumore, certificazione IP54 per la protezione contro schizzi d’acqua e polvere, connessione contemporanea a due dispositivi, per finire con comandi touch di buona qualità generale.