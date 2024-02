I vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano stanno proponendo in questi giorni svariate iniziative e promozioni per celebrare la festività di San Valentino che si terrà domani 14 febbraio 2024. Tra questi, anche l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di proporre la sua. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di offrire una ricarica da 5 euro in omaggio. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile, per San Valentino l’operatore offre 5 euro di ricarica in omaggio

Per questo San Valentino, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di offrire 5 euro di ricarica in omaggio. In particolare, l’operatore sta proponendo questa iniziativa per tutto il mese di febbraio. Gli interessati, avranno infatti tempo fino al prossimo 29 febbraio 2024 per poterne usufruire.

Si tratta di una nuova iniziativa lanciata dall’operatore virtuale di Vodafone e che attirerà ancora di più a sé l’attenzione. Questa nuova promo è disponibile per tutti i nuovi clienti dell’operatore. Tuttavia, potranno richiedere la ricarica in omaggio dal valore di 5 euro soltanto i nuovi clienti che attiveranno una nuova scheda sim richiedendo la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Oltre a questo, gli interessati dovranno inserire il codice promozionale #Valentinho5 nell’apposita sezione dedicata al momento dell’acquisto della nuova scheda sim. L’operatore virtuale ho Mobile effettuerà la ricarica in omaggio dal valore di 5 euro entro 24 ore dal primo primo rinnovo mensile dell’offerta prescelta. Ricordiamo che i nuovi clienti dell’operatore avranno a disposizione un vasto assortimento di offerte tra cui scegliere.

Una delle più interessanti è l’ultima offerta mobile proposta dall’operatore. Quest’ultima include addirittura fino a 300 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo sarà offerto ai nuovi clienti di ho Mobile ad un costo comunque contenuto di soli 10,99 euro al mese.