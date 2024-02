A fine febbraio, alcuni possessori di dispositivi mobili dovranno prestare particolare attenzione alle notifiche che riceveranno su WhatsApp. Infatti, l’applicazione ampiamente utilizzata per comunicare in modo rapido e semplice, sta per diventare inaccessibile per alcuni cellulari a causa di un’incompatibilità con il sistema operativo. Questo evento, fissato per il 29 febbraio, si tradurrà nell’impossibilità di installare o ricevere aggiornamenti dell’app per una serie di dispositivi mobili.

La causa principale di questa esclusione è l’incompatibilità con il sistema operativo Android. WhatsApp ha stabilito che solo i dispositivi mobili con Android 5.0 o versioni successive, e con almeno 300 MB di spazio di archiviazione, saranno compatibili con l’app. Questa restrizione metterà fuori gioco una serie di modelli di smartphone, che riceveranno un messaggio di avviso durante il tentativo di scaricare l’app da Google Play.

WhatsApp: quali dispositivi saranno colpiti

Per aiutare i possessori di cellulari a prepararsi a questa scadenza imminente, è essenziale fornire un elenco completo dei modelli che non saranno più in grado di utilizzare WhatsApp dal 29 febbraio.

Tra questi dispositivi ci sono diversi modelli di Samsung Galaxy, LG Optimus, Huawei Ascend, Sony Xperia, iPhone e altri ancora. È importante che i proprietari di questi dispositivi verifichino se il loro modello è incluso nell’elenco per evitare inconvenienti futuri con l’app di messaggistica.

Se il tuo cellulare è tra quelli elencati come non compatibili con WhatsApp, è necessario prendere delle decisioni. Anche se il dispositivo rimarrà funzionante per altre attività, se desideri continuare a utilizzare WhatsApp, dovrai acquistare un nuovo modello di smartphone compatibile. Questo può rappresentare un cambiamento significativo per alcuni utenti, ma è importante considerare le alternative disponibili per rimanere connessi con amici, familiari e colleghi.

Aggiornamenti necessari per restare connessi

La tecnologia avanza rapidamente e, purtroppo, alcuni dispositivi mobili diventano obsoleti rispetto alle esigenze delle app più recenti. WhatsApp sta per diventare inaccessibile per una serie di modelli di smartphone a causa di un’incompatibilità con il sistema operativo Android. È fondamentale che i possessori di tali dispositivi prendano atto di questa situazione e valutino le loro opzioni per rimanere connessi con i loro contatti tramite altre piattaforme di messaggistica o considerino l’acquisto di un nuovo dispositivo compatibile.