Una truffa STRANISSIMA in arrivo, ha rubato soldi a molti UTENTI

Avete ricevuto anche voi un messaggio tramite e-mail che sembra provenire da una ragazza? State molto attenti perché al 99% si tratta di una truffa.

Più utenti hanno riferito di essere stati trasferiti ad un finto sito di incontri e di aver perso i dati personali e anche quelli della carta di credito.

Truffa in corso, è questo il messaggio dal quale bisogna tenersi subito alla larga

“Ciao! Mi scuso per la sorpresa ma era da molto tempo che volevo scrivervi. Vorrei raccontarti un po’ di me e spiegarti come ho ricevuto il tuo indirizzo. Sono una donna molto impegnata, lavoro molto e viaggio spesso per lavoro, cosa che non mi lascia tempo per rilassarmi. Finalmente questo mese mi è stata data la possibilità di prendermi una vacanza e godermi un buon riposo. Si scopre che il mio ottimo amico, che ti conosce da molto tempo, ha la tua email da molto tempo. È stata lei a consigliarmi di scriverti. Ed eccomi qui, solo a causa del mio carico di lavoro, non ho tempo per una relazione e le cose a livello sessuale non stanno andando così bene per me.

Restiamo in città per un paio di settimane, spero che avremo l’opportunità di incontrarci. Voglio chiarire subito che non cerco una relazione seria, ma voglio solo trovare un partner con cui passare dei bei momenti a letto.

Ho una pagina sul portale degli appuntamenti, dove ho pubblicato le mie foto appositamente per te. Sarebbe fantastico se mi scrivessi lì. Attendo con ansia il tuo messaggio per poter iniziare la nostra emozionante avventura!

Il mio profilo è qui“.

Dopo l’ultima frase, compare di solito il link che porta al finto sito di incontri dove sarebbe possibile chattare con la fantomatica ragazza in questione. È proprio lì che si consumerà la truffa: verrete invitati a compilare un form di iscrizione che servirà solo a rubare i vostri dati.