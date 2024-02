La truffa della DONAZIONE milionaria, il messaggio che ha svuotato i conti

Ogni settimana è la volta di un nuovo inganno, una nuova truffa pronta a rubare soldi e dati sensibili agli utenti. Proprio per questo motivo bisogna stare attenti, in quanto il pericolo è sempre dietro l’angolo.

Oggi si parla di un nuovo inganno, il quale avrebbe colto di sorpresa tantissime persone che si sono dimostrate più ingenue del solito.

Truffa della donazione, ecco la mail che sta arrivando a tanti utenti

Sono diversi giorni ormai che le persone si lamentano di una nuova truffa che sarebbe arrivata improvvisamente a mettere i bastoni tra le ruote ai poveri utenti. Purtroppo si tratta di una e-mail che in molti potrebbero valutare o semplicemente che potrebbe portare un po’ di curiosità. Alcune persone, veramente molto ingenue, credono di ritrovarsi di fronte all’occasione della vita quando invece non sanno di essere in procinto di cadere in un tranello senza precedenti.

Anche solo per puro sfizio, cliccando sui i link che sono contenuti nei messaggi come quello sottostante, finendo per abboccare. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di lasciare qui sotto il messaggio, così da fornire un metodo di paragone. Ecco il testo:

“Ehi, fai attenzione per favore,

Questa email che hai ricevuto proviene da Lakoma Island Investments a nome del vincitore del jackpot della lotteria del Maine del 13 gennaio 2023 – $1,348 miliardi ($723,5 milioni in contanti).

Consulta il link sottostante per la verifica:

LINK TRUFFA

Stiamo donando la somma di $1.500.000,00 (Un milione e cinquecentomila dollari statunitensi) a alcune persone selezionate come donazione.

Sei stato fortunatamente selezionato tramite il sistema di posta per ricevere la somma di $1.500.000,00 (Un milione e cinquecentomila dollari statunitensi).

Nota che è necessario contattare il signor John Wearn con il tuo codice di donazione e i dettagli personali per il reclamo.

QUESTO È IL TUO CODICE DI DONAZIONE: 2023-1.5-MIL/WIN/LII/5

Devi contattarlo direttamente con le informazioni di seguito.

Nome: Sig. John Wearn”.