Samsung, in passato aveva utilizzato Snapdragon per i suoi telefoni, ma il rinnovo della trattativa è stato fortemente voluto per i nuovi modelli del colosso Sud Coreano. L’accordo, da quanto ne sappiamo, dovrebbe avere durata pluriennale, i chip saranno presenti già a partire da quest’anno sicuramente con Z Fold e Z Flip di sesta generazione.

Snapdragon: la strategia dual chip di Samsung

Samsung società plurimiliardaria non ha finito di stupirci, infatti sono anni che il colosso Asiatico propone un servizio a 2 chip per i suoi modelli permettendo così una vastissima scelta e qualità agli utenti . Secondo alcune riviste, Samsung avrebbe rilasciato che ritiene, allo stato attuale, che Snapdragon sia il massimo che il mercato possa offrire. A qust’ultimo ha lasciato sempre i suoi modelli migliori, infatti se ben ricordate, fino a due anni fà, Snapdragon era disponibile esclusivamente per USA e Corea, mentre Exynos per il resto del mondo.

Si parla di una vera e propria rivoluzione in casa Samsung, che da quest’anno darà a moltissimi paesi le stesse possibilità e di conseguenza un servizio migliore. Il chip di Qualcomm ( Snapdragon ) oltre che sui modelli Z, sarà presente a partire dal 2024 sugli S24 Ultra in tutto il mondo, mentre sugli S24 e S24 plus sarà presente Exynos. Voci di corridoio dicono infatti che la frattura tra Exynos e Snapdragon si aumentata.

A partire dal 2025