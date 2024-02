Attraverso YouTube, gli utenti di tutto il mondo possono avere un accesso diretto a tantissimi contenuti video, in ogni momento e ovunque ci si trovi. I content creator pubblicano continuamente nuovi video riguardanti infiniti argomenti diversi.

Non sorprende, quindi, sapere che Google punta a migliorare l’esperienza utente su YouTube rendere i contenuti sempre più a misura degli spettatori. Tuttavia, questa non sarà l’unica rivoluzione che attende la piattaforma di streaming.

L’azienda di Mountain View vuole modificare profondamente anche il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma. In particolare, in Google vorrebbero integrare attivamente lo shopping online quando ci si trova su YouTube.

In Google stanno studiano un nuovo modo di fare shopping, usando semplicemente la voce si potranno acquistare beni e servizi visti su YouTube

Fino ad ora, gli acquisti online non sono mai semplici ed immediati. Per quanto facilitati, agli utenti sono richiesti molti passaggi e autorizzazioni prima di poter concludere effettivamente l’acquisto. Tuttavia, Google sta valutando un’alternativa più rapida, veloce e basata sui comandi vocali.

Stando ad un recente brevetto scoperto da David di @xleaks7 in collaborazione con CalibreCleaning.com.au, gli ingegneri di Mountain View hanno già studiato una soluzione alternativa. Il brevetto depositato indica il funzionamento della nuova procedura di acquisto.

Mentre gli utenti stanno guardando un video su YouTube, può capitare di vedere un prodotto che cattura l’attenzione dello spettatore. Attraverso un comando vocale, sarà possibile comprarlo istantaneamente.

Questa procedura sarà valida per l’acquisto di beni e servizi. Il sistema identificherà il prodotto/servizio visualizzato ed effettuerà un reindirizzamento sulla pagina del venditore. Attraverso le informazioni presenti nel proprio account e le indicazioni a schermo, sarà possibile concludere l’acquisto in maniera rapida, utilizzando solo i comandi vocali.

Trattandosi di acquisti di vario genere, con importi variabili, la sicurezza è uno dei punti principali su cui Google si è soffermata. La voce dovrà essere lo strumento di accettazione, quindi ci sarà bisogno di un sistema che verifichi l’accuratezza del comando. ricevuto per confermare il tutto.

Ricordiamo che al momento si tratta solo di un brevetto ma siamo certi che, con il progredire della tecnologia, questo strumento potrebbe arrivare con le nuove versioni di YouTube e del sistema operativo Android.