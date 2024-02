Nelle strade di Helsinki, Finlandia, di recente si è verificato un incidente insolito che ha sollevato interrogativi sull’affidabilità e la responsabilità dei robot nelle consegne automatiche. Il protagonista di questa storia è stato un robot utilizzato per le consegne dalla catena alimentare S-kaupat, il quale è stato coinvolto in un apparente incidente stradale e ha abbandonato la scena del crimine senza assumersi alcuna responsabilità.

Secondo quanto riportato da un passante testimone dell’evento, il robot è caduto da un marciapiede ghiacciato, andando a sbattere contro un’auto parcheggiata nelle vicinanze. L’impatto ha provocato danni a entrambe le porte dell’auto, lasciando il proprietario della vettura sconcertato e arrabbiato per il comportamento del dispositivo in fuga.

Responsabilità legale dell’episodio: il robot che colpe ha ora?

Questo episodio solleva interrogativi su diversi fronti. Innanzitutto, mette in discussione la programmazione e la sicurezza dei droni utilizzati per le consegne automatiche. Ci si sarebbe aspettati che tali robot fossero dotati di sistemi in grado di riconoscere e gestire gli imprevisti sulla strada e di rispondere in modo civile e conforme alla legge. Tuttavia, in questo caso, sembra che il robot abbia ignorato completamente l’incidente e abbia proseguito con la sua missione senza preoccuparsi delle conseguenze del suo comportamento.

In secondo luogo, il tutto porta alla questione della responsabilità legale nei confronti dei danni causati dai robot. Il proprietario dell’auto danneggiata ha prontamente segnalato l’incidente alle autorità, ma il dispositivo non ha assunto alcuna “colpa” per i danni causati. Questo solleva interrogativi su chi debba essere considerato responsabile in questi casi e su come dovrebbe essere affrontata questa nuova sfida a livello giuridico.

Attualmente, S-kaupat, la catena alimentare finlandese che collabora con Starship Technologies per i suoi servizi di consegna robotizzata, sta conducendo un’indagine sull’incidente. È atteso con ansia il verdetto che ci dirà se la catena pagherà o meno i danni causati dall’incidente. Ciò potrebbe avere implicazioni significative per il futuro dell’uso dei robot nelle consegne automatiche e comporta all’esaminazione di importanti questioni etiche e legali.