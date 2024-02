Atlas, il rivoluzionario robot umanoide sviluppato da Boston Dynamics, ha recentemente fatto un nuovo e significativo passo avanti nel campo della manipolazione degli oggetti. Nell’ultimo video rilasciato dall’azienda, Atlas è protagonista mentre affronta una serie di compiti che richiedono una notevole destrezza nella movimentazione di componenti, un ambito finora considerato uno dei suoi punti deboli.

Il video mostra Atlas nell’atto di maneggiare una serie di oggetti, dimostrando una notevole maestria e precisione. Uno degli aspetti che ha permesso la realizzazione di questo avanzamento è l’introduzione di nuove mani, decisamente più sofisticate rispetto alle precedenti pinze. Le nuove mani di Atlas sono dotate di tre dita, ciascuna con due giunture, consentendo una presa più delicata e precisa.

Le nuove abilità di Atlas

Nel corso del video, viene mostrato Atlas mentre solleva con cura oggetti di notevole peso e li posiziona con precisione su uno scaffale. Questa dimostrazione di abilità mette in luce la capacità di Atlas di affrontare compiti “cineticamente impegnativi“, dove gli oggetti da spostare sono abbastanza pesanti da mettere a dura prova l’equilibrio del robot.

Inoltre, il video mette in luce le notevoli capacità di pianificazione e movimento di Atlas. Durante il trasporto degli oggetti, il robot utilizza una serie di movimenti fluidi dimostrando una sorprendente somiglianza con le azioni umane. Questo è evidente anche nell’utilizzo di spostamenti laterali e piccoli inciampi dinamici per muoversi nello spazio in modo più fluido e efficiente.

Nonostante i progressi evidenti, il video lascia alcune domande aperte riguardo al processo utilizzato dal robot per manipolare gli oggetti. Ad esempio, non è chiaro se il robot riceva informazioni pre–calcolate sull’oggetto da manipolare, oppure che abbia precedentemente analizzato l’oggetto da diverse angolazioni.

In sintesi, il video mostra un importante traguardo nello sviluppo di Atlas e dei robot umanoidi in generale. Le capacità dimostrate dal robot nella manipolazione e degli oggetti indicano una significativa evoluzione tecnologica, avvicinandosi sempre di più alla possibilità di utilizzare tali robot in una varietà di contesti pratici, come il lavoro in magazzino o in spedizione. Sebbene ci siano ancora alcune domande aperte riguardo ai dettagli del processo utilizzato da Atlas, i progressi finora raggiunti sono indiscutibili e promettenti per il futuro della robotica.